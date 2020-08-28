7月工业利润同比大增19.6% 经济回升向好信号增强

原标题：工业利润增速逐月加快 经济回升向好信号增强

国家统计局27日发布的数据显示，7月份，规模以上工业企业实现利润总额5895.1亿元，同比增长19.6%，增速比6月份加快8.1个百分点。其中，装备制造业和高技术制造业分别拉动工业企业利润增长13.8个百分点和5.2个百分点。业内指出，工业利润增速已连续3个月同比增长，增速逐月加快，折射经济回升向好信号持续增强。

“工业经济运行状况持续向好，企业利润延续快速恢复性增长态势，7月份工业企业利润增速继续加快。”国家统计局工业司高级统计师朱虹表示。

数据显示，7月份，41个工业大类行业中，有32个行业利润实现增长，数量比上月增加9个；有24个行业利润增速比6月份加快（或降幅收窄、由负转正），数量比上月增加9个，反映出利润改善的节奏较6月份加快。

对于7月工业利润增速加快的主要原因，朱虹表示，装备制造业利润增长加快，汽车、电子等重点行业拉动作用尤为突出。7月份，装备制造业利润同比增长44.3%，增速比6月份加快30.0个百分点。其中，汽车行业受益于销售回暖和投资收益增加，利润增速由6月份的16.9%大幅上升至125.5%；电子行业利润增长38.6%，增速比6月份加快27.6个百分点。初步测算，装备制造业拉动全部规模以上工业企业利润增长13.8个百分点。

此外，高技术制造业利润大幅增长。7月份，高技术制造业利润同比增长36.5%，增速比6月份加快27.5个百分点，拉动全部规模以上工业利润增长5.2个百分点。

在中信证券固收首席分析师明明看来，7月全球经济有序复苏，产业链、供应链持续修复带动企业营收改善，同时降成本的政策红利持续见效。7月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本同比减少0.67元，已连续2个月同比下降，且降幅进一步加大；每百元营业收入中的费用同比下降0.02元。

不过，朱虹也表示，上游采矿业和原材料行业累计利润降幅仍然较大，应收账款增速较6月有所上升，导致企业现金流压力较大，加上国内外环境复杂严峻，未来利润增长仍有一定不确定性。下阶段，应全力促消费扩投资稳外贸，加快释放需求潜力，充分发挥国内超大规模市场优势，稳定产业链供应链，推进工业经济效益持续向好。

(责编：李都也(实习生)、李栋)