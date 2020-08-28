央行：力争年内出台金融消费者权益保护实施办法

8月27日，央行消保局局长余文建在媒体吹风会上表示，正加快制定金融消费者权益保护实施办法并力争年内出台。
金融消费者权益保护近年来受到高度重视。为进一步规范金融机构经营行为，切实保护金融消费者合法权益，去年12月，央行公布了对2016年制定的金融消费者权益保护实施办法修订后的征求意见稿，面向全社会征集意见，将原规范性文件的主体内容升格为部门规章。
根据征求意见稿，金融机构不得利用技术手段、优势地位，强制或变相强制金融消费者接受金融产品或服务，或排除、限制金融消费者接受同业机构提供的金融产品或服务。金融机构在提供金融产品和服务的过程中，不得通过附加限制性条件的方式要求金融消费者购买、使用协议中未作明确要求的产品或服务。
央行在起草说明中指出，制定金融消费者权益保护规章，提升保护金融消费者权益专门文件的法律位阶，进一步规范金融市场主体的经营行为，能更好地为金融消费者的各项合法权益保驾护航。
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