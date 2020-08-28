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商务部：正研究制定制止餐饮浪费

2020年08月28日07:31  来源：经济参考报
 

27日，商务部新闻发言人高峰在发布会上表示，为进一步提倡餐饮节约、制止餐饮浪费行为，在前期调研座谈的基础上，商务部正在会同相关部门研究制定制止餐饮浪费的相关政策措施，支持行业协会发挥自律作用，推动建立制止餐饮浪费的长效机制。

高峰还介绍，在完善餐饮节约规范方面，商务部将会同有关部门出台绿色餐饮相关标准，制修订一批行业标准，目前有的正在征求行业和公众意见。“我们将根据各方意见建议进行及时的修改完善，争取尽早出台。”高峰说。

高峰表示，近年来，商务部会同有关部门在餐饮领域开展“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”行动、倡导“光盘行动”等，取得一定成效。

商务部流通产业促进中心建议，可以通过创新餐饮服务方式，引导餐饮科学消费。不误导消费者超量点餐，推行N-1点餐模式，主动提示消费者合理点餐，推动适度科学消费。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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