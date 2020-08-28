券商分类评级“大洗牌” 监管评价体系全面升级

8月26日晚间，证监会公布了2020年证券公司分类评价结果。数据显示，共有31家券商级别获得调高，其中AA类和A类券商分别增加5家、14家，27家券商评级遭遇下调。证监会表示，分类结果是监管部门结合公司业务、风险管理能力、合规状况等进行的综合性评价，从而在监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面实施区别对待。

大部分券商评级有所上升或与去年保持一致。从评级结果来看，共有31家券商级别获得调高，其中AA类券商由2019年的10家增至15家，A类券商则由去年的18家增至32家。另有38家券商评级保持不变。值得注意的是，今年摩根大通、野村东方首次加入评级，皆获评BBB级别。

自分类监管制度实施以来，证券公司合规风控获得有效加强。近日，证监会对2009年5月出台的《证券公司分类监管规定》进行了第三次修改，对券商评价指标进行多项调整和完善。业内人士指出，在现有框架下，规模性指标对头部券商较为有利，头部券商凭借出色的风控能力及合规水平能获得更高的评级，也有望在创新业务方面抢占先机。

(责编：李都也(实习生)、李栋)