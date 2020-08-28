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"数字化"难堵汽车年检"潜规则" 人工效率低仍有寻租空间

2020年08月28日07:37  来源：经济参考报
 

编者按

今年上半年，中国汽车保有量已经突破3.6亿辆。中国已进入汽车社会是不争的事实。然而，作为汽车社会重要的组成部分，车检体系却备受诟病，无法与汽车市场的快速发展相匹配。尽管大多数城市实现了App预约验车等“数字化”方式，然而“谈检色变”依然是车主难以解开的心结，因为很多检测流程和数据记录分析工作仍然依靠人工，成本高、效率低，也给“黄牛”“潜规则”留下了可操作的空间。

车检市场化 瓶颈待解决

近年来，随着广西车辆保有量持续增长，在市场需求和车检市场化改革推动下，新的车辆检测站大量涌现。近日，记者在广西南宁市采访发现，为进一步规范车检市场秩序，优化车检服务能力和质量，南宁市以数字化推动行业监管能力建设，并探索构建多部门协调联动机制进一步提升服务群众能力。

服务“画小圆”监管“画大圆”

得益于车检站数量的快速增长，南宁市各站点覆盖的半径持续缩短，群众办理业务更加方便。同时，南宁市车管所对于监管业务量增长带来的新问题未雨绸缪，以数字化赋能车管系统，实现了车检实时动态监管系统一个“大圆”覆盖全市所有区县，进一步规范了行业秩序。

8月18日上午，南宁市民李先生来到望州岭机动车检测站进行车辆年检。“路上车越来越多，但年检排队车辆却越来越少，每次车检都有好心情。”李先生说，他的小车年检时间一般不超过2小时，且流程简单，十分方便。

记者从南宁市公安局交警支队车辆管理所了解到，近年来，南宁市车辆保有量年均增速超10%，且6年免检车辆已陆续到期，检测需求持续增长。

“在需求增长的同时，我们的服务供给也在提升，车检站服务半径持续缩小，群众办理年检更便捷。”南宁市公安局交警支队车辆管理所副所长黄杰说，从5年前的20多家车辆检测站到目前59家在运行检测站，车检服务能力提升明显，越来越多群众享受到近距离车辆年检服务。

南宁市一家检测站股东林波告诉记者，市场化下的车检服务，检测费用相同，各检测站为了吸引客户群，提升服务质量是最主要的发展方向。

业内人士认为，随着各车检站服务半径的“圆”越画越小，群众就近获得车检服务的便利性不断提升。而车检站为了生存和发展，甚至吸引跨“圆”的客户群体，提升服务质量，积累客户口碑是不二法门。

“服务数量和能力在提升，监管也要及时跟进，数字化车管系统为优化监管效率、提升监管质量提供了更多手段。”黄杰说，近年来，南宁市积极推动车管系统数字化改造升级，目前已实现对辖区内所有车辆检测站的数据和图像接入，建立起了更高效的实时动态监管体系。

记者在南宁市公安局交警支队车辆管理所机动车业务审核中心看到，10多位监管员正认真观察从各车辆检测站同步传回的检测视频和数据，并对合规的检测结果予以通过，对不合规的问题及时提交反馈和修改意见。

南宁市公安局交警支队车辆管理所所长梁欢林说，数字化系统提升效率、优化监管能力的同时，通过对所有监管数据的随机分配，可有效防止个别监管员和车辆检测站勾连的情况发生。

梁欢林说，将全南宁的车管系统进行整合升级只是画好监管大“圆”的第一步。对于新的市场环境下面临的新问题，南宁市还将逐步建立和完善大数据风险筛查和防控体系，通过对异常数据的比对分析，发现问题并探索长效解决机制，进一步提升行业发展水平。

能力参差不齐 量质有待同升

虽然车检站数量持续增长，但部分车型的检测能力并未获得同步提升，大型车辆排长队、违规收费等情况仍然存在，市场瓶颈问题有待进一步解决。

8月18日上午9时，南宁市机动车辆狮山检测站已经是人声鼎沸，尤其是大型货车年检通道，更是排起了“长龙”。

有着10多年驾龄的莫师傅正在耐心等候。“现在大型车辆特别多，即使一大早到达，也需要一整天才能检测完，如果出现不合格需要修理的情况，更是麻烦。”莫师傅说，虽然南宁市车辆检测站数量不断增长，但提供大型车辆年检服务的并不多。

重型货车车主韦先生说，检测时间只有1个小时左右，而排队耗去了太多时间。虽然检测站提供年检代办服务，但一台车超过400元的服务费用还是偏高。

“目前在车管所登记注册并具备大型车辆检测能力的检测站已超过30家，但提供常态化检测服务的仅10余家。”黄杰说，由于车辆检测费用已10多年未调整，且大型车辆和小型车辆检测费用均为160元，在市场压力下，部分检测站试运行后就放弃了检测流程更复杂、成本更高的大型车辆检测服务。

记者了解到，随着人工和设备成本不断提升，车检费用偏低已成为限制服务能力和质量提升的一个重要因素。部分检测站为了更多的利润空间，将原来100多元的年检代办费用提高到了300多元。

“对年检代办费用价格是否合理的质疑，是我们收到的投诉中反映较多的问题。”梁欢林说，此前广西多地市车管所通过与市场监督管理局联合督查，确实发现部分检测站存在违规收费问题。河池、玉林和南宁等市的多家检测站也因此被要求整改甚至停业整顿。

专家认为，国家发展改革委已发文允许各地车检费用进行动态调整，10余省、区、市已落地执行，广西应适度跟进，对不同车型的检测费用进行分类调整，给企业留下合理的利润空间，促进行业持续发展。同时，费用调整并不能解决根本性问题，只有持续加强行业监管，加大监督和处罚力度，保持对违规行为的高压震慑态势，才能有效推动车检业务量质同步提升。

部门行业联动 探索长效机制

针对服务中部分争议未能及时得到有效回应和解答这一问题，南宁市相关部门正群策群力，通过部门和行业间协调联动，探索建立长效解决机制。

南宁市车主黄先生向记者反映：“我听到车油门被踩得声音特别大，检测后abs警示灯就亮了，我向车管所投诉检测站可能存在‘暴力检测’，1周多时间都没答复。”此前他还曾对年检代办服务态度问题进行投诉，但都“石沉大海”。

记者走访相关部门了解到，随着我国车检制度改革，相关监管职能涉及车辆管理、市场监督管理、环保等多部门，并没有统一的投诉受理渠道。

“我们只负有监督检测站检测流程和数据是否合理可靠的职能，并不具备对检测站服务的监督能力。”黄杰说，车检站设备是否达标、收费是否合理、服务是否到位等监管职能已不在车管所职能范围内，但群众大多对此并不知情，投诉多联系车管所，而他们需要转交投诉申请，处理周期相对较长。

记者了解到，6月10日，自治区市场监督管理局、公安厅、生态环境厅和交通运输厅联合下发了《自治区市场监管局等4部门关于印发全区机动车检验检测工作专项整治行动方案的通知》，对当前车检市场的诸多问题进行统一治理并探索建立长效解决机制，3家存在问题的检测站被车管所断网整改。

梁欢林说，在专项整治行动的基础上，车管所正与相关部门共商长效协调联动机制建设，探索由车管所受理问题后统一调查取证，再分批及时转交问题给相关部门，保证问题有人查、处理有落实、结果有反馈，以监管促发展，持续优化产业生态。

花钱又闹心 年检两宗“罪”

再去维修，再去年检，花销肯定不止这个数。关键是，经过我们代办的车，一般不会受‘暴力’检的折磨。”上述女性工作人员强调。

在记者希望继续进行咨询时，该工作人员身旁的电话响了起来。“好了，我们的业务量很大！你要想做的话，带上你爱车的交强险保单、车辆行驶证，新车一个多小时就完事，问题车最多也不会超过一天时间！”说完该工作人员便挂断了电话。

□记者 钟源 北京报道

作为拥有私家车的车主来说，肯定每年都会经历一次年检的“苦楚”。“前些年，每年年检时，自己仿佛是要上战场一样！今年不用愁了，560元全部搞定。”作为一个有十多年驾龄的老司机曹先生，在接受《经济参考报》记者采访时感慨道。

让曹先生省心的是，自己不用亲力亲为，只需花点钱，找“黄牛”代办服务。“我的一位朋友，为了保险起见，和大多数车主一样，在年检之前果断将车开去专业的修理店排查问题，目的是想一次性通过年检。可惜检测结果出来后，最终还是败在了尾气排放上，之后连续修了三次都没通过。最后，还是花钱找‘黄牛’过关的。”曹先生对记者感叹道。

为了保证车辆在路上行驶的安全性，并且让车辆尾气排放达标，我国相关部门制定了相应措施，即车辆到了规定时间必须进行年检，只有年检通过后才能上路行驶。在业内专家和广大私家车主看来，每年给自己的爱车“体检”，检测车辆的制动性能、尾气排放是好的，检查车辆制动性能是为了及时发现安全隐患，避免交通事故的发生；尾气排放检查则是为减少大气污染，为人们创造健康的生活环境。

不过，近年来，我国不少汽车年检市场渐渐出现鱼龙混杂、泥沙俱下的情况，很多地方的汽车年检业务似乎走了“样”。“上述曹先生朋友的遭遇，是近年汽车年检市场出现的‘潜规则’的典型代表。”有汽车业内资深专家指出，其间存在利益纠葛和权力寻租等操作空间。

目前，被广大车主所诟病的汽车年检主要表现出以下两宗“罪”。一是，年检耽误时间。年检时需要排队，即使提前预约成功，在同一时间段去年检的车也特别多，如果车辆再有一点问题，那么一天的时间就耗在里面了，因此越来越多的人不愿意进行车辆年检。二是，暴力年检。去车管所的时候，经常会碰到工作人员一脚油门踩到5000转的情况，汽车在高速运转的情况下发动机会受损，很容易导致汽车报废。

记者以车主身份拨通了主做验车、代办年检服务的北京某爱车汽车服务公司的电话，该公司声称专业团队、价格透明、实时客服支持。“如果车辆没有大的问题的话，轿车上线是360元，再加上200元公司服务费，合计560元；如果汽车尾气超标，860元一次性包过。”该公司某女性工作人员向记者承诺。

当记者表示价钱太高，能不能优惠一些时，该工作人员表示，北京市场基本都是这个价，不会降价。“我们能确保尾气不达标的车，一次性过。你想想，你要是一次性过不了，

年检数字化 还是“糊涂账”

□记者 韦夏怡 北京报道

私家车行驶到第六年开始面临每年的车辆年检任务。给车辆做体检，及时消除安全隐患，本是一件理所应当的事。但是，几乎每个经历过年检的私家车主都心情复杂。数字化的时代，官方App预约验车显得更为便利，然而“谈检色变”依然是私家车主们难以解开的心结。

“如果图方便就找附近熟悉的修车厂代办吧”“验车场门口的黄牛也不是不能找，但是要谨慎，多半都是坑”“验车中说有点这那问题不用紧张，车场附近有维修调整的业务”……看了看知乎、咨询了有经验的同事，即将经历第一次验车的王女士做了一些心理准备。

在“交管12123”手机App预约上了，但也不知道大概排在几号，需要提前多久到车场排队。疫情稳定之后的某日，王女士怀着忐忑的心情选择早上7点前到达验车场。清早的人不算太多，车场开了3条道引导车主排队进场。车场只收现金，在缴纳了所谓400元押金后，车主被要求去外面等待结果，空荡荡的大厅座位不允许使用，一排车主站在了门外墙边等着大喇叭召唤。半小时后，王女士被通知“您的车动平衡有XXX问题”，工作人员“好心”地表示“我们给你再复检下，争取通过”。又过了半个多小时，工作人员告知“没问题了，检测通过”并发放了年检标，一并附上的还有40元的复检费用单据。汽车年检费用是360元，加上这40元复检费用，400元的押金刚刚好。

2020年，汽车检验新标准开始实施。执行新标准的同时，新的检测所产生的费用由车主承担，费用上涨备受吐槽。车主张先生就在网上吐槽说，今年开年又迎来了“好消息”，多了三项更加严格的检测，广东这边的检测费用也从原来的200多元涨到了400元。还有地区的私家车年检费从之前的140元/次直接调整为290元/次，涨幅超过1倍。

由于车主会遇到尾气检测不达标、制动不合格等问题，因此在基础检测费以外又将产生一笔额外支出，有经验的网友们就此总结了一些“猫腻”。然而，针对这些“潜规则”，网友的看法是“知道了可能也没什么办法，顶多是被坑的时候心里有点准备吧。”灯光亮度检测通常被认为是检测中比较“坑爹”的环节。一般车主的灯光都达不到规定的亮度标准，但是在检测员的重新调试下，车灯都能“奇迹般”地通过检测，但是这个过程是要收取复检费用的。“有次验车说我大灯亮度不够，花了100块钱之后，检测厂的师傅用一把大改锥把我的大灯亮度调好了。”广东网友吐槽说。

在年检过程中，此前很多车主都反映尾气检测“太严格”了。“检测不通过可以接受，可是一次又一次的检验，加上一次又一次的缴费，其中多少有点猫腻吧。在有的检测场，检测线的工作人员对尾气排放可能有问题的老车车主会进行暗示：只要给钱，可以包过。”车主郑先生吐槽道，在有些地方，年检涉及到玻璃透光率问题时，防紫外线车膜一般会被撕掉，但如果你懂“规矩”或者找代办公司，一般就能直接通过。

都是满满的套路。自己过十遍不合格，找中介一遍就通过，这不过是变相收取费用而已……有车主坦言，对于私家车检车的这笔“糊涂账”，或许找代办就不那么闹心了。

年检找“黄牛” 警惕新烦恼

□记者 林远 北京报道

年检一直以来是有车一族的头疼事，虽然流程并不复杂，但往往要耗费大量时间在排队等待上。也因此，为求省事，包括记者在内的不少车主宁愿多花几百块钱委托“黄牛”代检。

但其实，除了可以节省时间，很多车主也希望通过“黄牛”帮忙解决本来通过不了检测的一些问题，例如，尾气排放超标、刹车不合格、灯光亮度不达标等。

很多车主表示，目前国内的车辆年检环境并不好。有网友称，将车辆开到线上进行检测时，因为不允许车主跟过去，所以车主也不知道具体检测了什么项目，一刻钟后车子开出来，工作人员告知车主尾气超标就离开了。该网友表示，后来当场花钱雇了位“黄牛”，对方5分钟不到就解决了这个问题，还是同样的汽车，同样的尾气，但就是不知道“黄牛”用了什么手段。这位网友说，这样的年检实在没有多大意义，反而滋生了“黄牛党”，希望能予以取消。

实际上，更多的车主认为，对于应付年检，“黄牛”一般都比较有经验，知道检测前如何将车辆进入最佳状态，例如，排队等待时让车辆保持怠速，在检测前空挡轰油门几分钟，能够提高尾气检测的通过几率等。当然，也听说还有部分黑心“黄牛”为了通过尾气检测这关，直接用钢丝球堵住排气管来降低车辆的尾气排放，但此种做法特别容易损坏车辆原装的三元催化器，造成油耗陡增。

总的来说，现在的汽车年检流程复杂，也耽误了很多车主的时间，就算汽车没出故障，有时年检也不一定能通过，所以很多车主都呼吁进行相关改革。根据国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会近日发布的《机动车安全技术检验项目和方法》的规定，从2021年1月开始，汽车年检将取消6个项目，随之而来的是私家车年检费的大幅上涨。

值得一提的是，本轮新规没有对让车主感到头疼的尾气检测实施改革，每次检测尾气仍需要将发动机踩到4000转，油门踩到底，并高转速瞬间收回。可以预见的是，为了通过这项检测，未来很多车主仍会考虑将车检交给“黄牛”代办，以避免不必要的麻烦。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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