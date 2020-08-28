美欧关税战稍显和缓 英欧拉锯战破僵犹难

原标题：欧美英贸易纠缠站上三岔口

■本报记者 张 日

近日，欧盟和美国各退一小步，双方的关税之争得以暂时缓解。

8月21日，美国与欧盟宣布达成一项总值2亿美元的贸易协议，同意免除包括美国龙虾在内产品关税，缓和双方的紧张贸易关系。

此前，世界贸易组织裁定欧盟向飞机制造商空中客车公司提供补贴的指控成立，华盛顿藉此向苏格兰威士忌、法国红酒及芝士等价值75亿美元的欧盟产品征收关税，更扬言增加比例。不过，美国近期的少许让步，被视为愿意与欧盟合作化解分歧的正面讯号。

欧盟消息人士对此表示，将此视为欧盟与美国降低彼此争议的第一步。

然而，欧盟与英国在就未来贸易关系达成协议方面的磋商却难获进展，双方的首席谈判代表相互指责，将造成僵局的责任推卸给对方。而现在距离年底结束的英国脱欧过渡期是越来越近了。

欧美各让一小步

根据欧美于日前达成的协议，欧盟同意在未来5年内暂停向自美国进口的龙虾征收8%的关税，并迈向完全废除有关措施。美国则会对欧盟的预先包装肉类、水晶玻璃和打火机等产品削减一半关税，并可以追溯至8月1日开始计算。该协议仍需经过欧盟成员国及欧洲议会通过，估计需时数周才正式生效。

美国贸易代表罗伯特·莱特希泽和欧盟贸易执行委员菲尔·霍根联合发表声明，称有意将此次削减关税措施作为开端，引领双方达成更多协议，创造更自由、公平及互惠互利的跨太平洋贸易。

美国贸易代表办公室还宣告，美方将对此前加征关税的75亿美元欧盟进口产品清单进行调整，删除部分来自英国和希腊的产品，替换为等值的德国和法国产品。具体来说，美国将对来自德国和法国的果酱加征关税，来自英国和希腊的奶酪、饼干则从美国政府的赏罚性关税清单上移除。大型民用飞机以外的100多种欧盟产品被列入清单，包含食品、酒类、服装等，将持续承受25%的美方关税。

“对德国和法国的赏罚！”有分析称，美国用德法产品代替英希产品，具有很强的政治象征意义，这显现出谁是美国在欧盟的好同伴，而谁是坏同伴。

中国现代国际关系研究院美国研究所副研究员孙立鹏指出，在关税问题上，美国总统特朗普一向奉行的是经济民粹主义，对欧盟的出手只是其一系列关税方针中的一环，原因无外乎大选接近，其欲在经济领域稳固其执政根底及理念，即保护美国中下阶层蓝领利益，所以才会在关税上屡屡挑起事端。从这一点上看，美欧贸易争端频现皆在意料之中。

英欧僵局仍难破

反观英欧贸易关系协定谈判就举步维艰了。

8月21日，英国官员表示，英国愿意讨论任何问题，但欧盟坚持英国必须接受其在国家补贴和渔业问题上的立场，这意味着欧盟对谈判进程放慢负有责任。

欧盟方面则表示，英国只有在接受“公平竞争环境”规则以保证公平竞争的情况下，才能继续与欧盟这个利润丰厚、拥有4.5亿人口的单一市场进行自由贸易。

目前双方关系遵循一项过渡性安排，即在贸易、运输、能源和安全等方面建立新的合作伙伴关系进行磋商之际，英国仍遵守欧盟的规则。英欧未来贸易关系协定如能达成将从2021年起生效；如不能达成，那么世界第五大经济体和最大贸易集团之间的贸易和金融关系将会破裂，这可能加剧新冠肺炎疫情造成的经济危机。

中国现代国际关系研究院欧洲研究所助理研究员董一凡指出，目前英欧之间最大的分歧在于政府补贴规定和渔业捕捞配额。欧盟对英国想要进入欧洲单一市场，但不想受到欧盟一些规定的束缚的立场感到恼火。英国则认为，欧盟想要英国达到其标准，尤其是在政府补贴和捕鱼政策等领域达标之后才能讨论其他问题，这无谓地增加了谈判难度。

除了贸易这块最大的绊脚石之外，双方在移民、安全、争端解决机制和其他领域的讨论也多存分歧。时间亦很紧迫，欧盟表示，必须在10月15日到16日召开的欧盟27国领导人峰会前达成协议，以便协议在峰会上获得通过，并在今年获得各国议会的批准。

“（最新一轮谈判）就像7月份那轮谈判一样，英国谈判代表没有表现出在对欧盟至关重要的问题上取得进展的任何意愿。”欧盟代表说，“尽管近几个月来我们表现出了灵活性。”

不过，也有偏乐观的分析认为，鉴于新冠肺炎疫情大流行已给全球经济造成严重破坏，而英国与欧盟都希望避免更严重的衰退，所以协议还是有望按时达成的。

根据相关安排，下一轮英欧谈判将于9月的第二周在伦敦举行。

(责编：李都也(实习生)、李栋)