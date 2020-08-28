电商巨头接连发布新季度财报 内需"稳定器"再迎涨声一片

原标题：内需“稳定器”再迎涨声一片

■本报记者 李子晨

经历疫情黑天鹅洗礼，电商平台仍是提振中国经济的信心所在。在“618”这一每年中旬最重要的消费盛事加持下，近日纷纷交出截至今年6月30日季度成绩单的京东、阿里巴巴和拼多多不仅都打赢了“回血之战”，也展现了各自的“护盘”功力。

助力大盘，各显其能

8月17日，京东集团首先接受财务数据大阅兵。活跃用户首破4亿、历史上首次单季度营收超2000亿元、净利润超出市场预期，凸显加速增长态势。

用户方面，截至6月30日，京东过去12个月的活跃购买用户数达到4.174亿，单季度新增3000万，同比29.9%的增速也创下近11个季度以来的新高。营收方面，二季度京东实现收入2011亿元，同比增长33.8%，这也是其在2018年三季度增速降至30%以下近两年后，再次超过30%。而相比去年同期归属普通股股东的净利润为5.46亿元，今年这一数字达164亿元，排除持有证券资产股价上涨带来的账面盈利，非通用会计准则下净利润也有59亿元，创下历史新高。

接力京东，8月20日发布新财年一季度业绩的阿里巴巴则有着“稳稳的幸福”。截至2020年6月30日的季度内，阿里巴巴集团营收1537.5亿元，同比去年同期的1149.2亿元，增长34%；净赚464.37亿元，同比增长132%；包括淘宝、天猫在内的中国零售平台年度活跃用户为7.42亿，单季净增1600万，而6月单月，平台移动月活跃用户为8.74亿，较3月增长2800万。

阿里财报也显示，其各业务线均已恢复到2019年12月疫情暴发前季度的水平，甚至更加迅速。天猫线上实物商品支付GMV增速翻了一倍，同比增长27%；天猫国际GMV（剔除未付订单）同比增长超过40%；盒马鲜生同店销售持续强劲增长，在线GMV渗透率持续超过60%。

让涨声持续，拼多多2020年二季度财报在8月21日发布，最亮眼的依旧是其“收拢”用户的能力。截至2020年6月30日，拼多多平台年活跃买家数达6.832亿，较去年同期的4.832亿增长41%，单季新增5510万活跃买家，创上市以来最大单季增长。而一年净增2亿，也让拼多多与阿里的用户差距缩小至5000万人。

在营收方面，二季度，拼多多实现营收121.93亿元，同比增长67%。5岁的拼多多似乎正在走进“慢行区间”，过去一年，其最高增速在2019年一季度曾达到237%，此后随季度逐步下行，至2019年四季度为91%。但与两位“老大哥”相比，67%增速依旧显示出“小辈儿”的增长活力犹存。

值得关注的是，刚过去的这个季度也是尚未盈利的拼多多自2018年Q2以来亏钱最少的一个季度，非通用会计准则下，归属于普通股股东的净亏损为7724万元，去年同期这一数字则为亏损4.11亿元。

“携手合作伙伴提振消费信心，京东平台半年创出1137个品牌‘亿元户’”“扎实的增长增强了世界对数字经济发展的信心，中小企业也从阿里巴巴平台上获得了更多从危机中恢复生意、谋求未来的机会”“积极倾斜资源助力农产品上行、带动外向型产业带开拓内需市场，加速促进国内经济大循环，在拼多多平台上能看到中国经济的强大韧性和‘内循环’活力”……在电商三巨头财报的表述定调中，可以看到他们在创造新供给、催生新需求方面的积极作为和在助力国内国际双循环方面起到的坚实支撑。

蓄势未来，各有侧重

良好的增长之势要如何保持，如何建构竞争对手难以企及的护城河，什么是企业最核心的商业价值……电商三巨头虽然需要有“见光”的增长，但也需更重视面向未来的布局。在这个季度，三大电商平台的长期战略也都渐次浮出水面。

京东方面以在香港二次上市为契机，宣称募集的约345.58亿港元将用于投资以供应链为基础的关键技术创新，进一步提升客户体验及提高运营效率。这也意味着京东明确了其要从以B2C方式服务消费者的“卖货郎”到以强健供应链向合作伙伴“卖服务”的转向。

京东财报显示，上半年，京东集团技术研发投入达到75.4亿元，连续多个季度成为中国企业中对技术投入最多的公司之一。技术的持续高投入，为京东集团加快推进从一体化走向一体化开放打下坚实基础。今年以来，京东先后控股五星电器、工品汇、跨越速运，并与国美零售、快手、携程等合作伙伴共同推进以供应链为核心的创新生态。此外，京东集团重要的生态伙伴达达集团于2020年6月5日在纳斯达克交易所上市，其本地即时配送和零售能力将持续为京东创新型项目和全渠道战略提供支持。

阿里巴巴方面，新财报中其直营业务的收入比例从去年同期的14%扩大到20%，其它收入（即天猫超市、盒马、进口直营店等）为301.06亿元，同比增长了80%，并已超过了靠淘宝、天猫等获得的佣金收入，成为阿里第二大收入来源。

显然，面向未来，尽管在本地消费服务和新零售的投资一直对阿里的整体利润率带来影响，但坐拥30万亿市场的本地生活/同城零售领域，阿里巴巴不愿缺位。招兵买马，与美团贴身肉搏，都是必经之路。

由此的投入也渐出成效，截至2020年6月30日，饿了么注册商家数量同比增长达30%。与此同时，阿里生态内的相互支撑也在不断加速，饿了么餐饮外卖的新增消费者中有45%来自支付宝，相比上一季度的40%继续增加。7月，饿了么宣布全面升级，从送外卖升级到送万物、送服务，迈出了从“餐饮外卖平台”泛化至“同城零售平台”的坚实一步。

于拼多多而言，从上市初期重金投放品牌广告、冠名综艺获取知名度与信任，到2019年启动百亿补贴极速拉新，拼多多仍“还是个小弟”。百亿补贴的拉新作用的确立竿见影，但刚过去的这个季度，拼多多悄然下调补贴，将策略重点指向更低客单价、更高复购率的生活用品后，业绩表现还是“将了拼多多一军”，也让拼多多感到消费者的信任并不是一次补贴就能“到位”的，高端形象也难以如此树立。

在财报发布后的电话会上，拼多多战略副总裁九鼎表示：“疫情后我们的确看到了消费者支出的一些变化。因为经济复苏，消费者的消费行为有所上升，但支出数额的确是减小了。”

可见，“粘住”用户仍是拼多多一个比较长期的目标。财报中，建立农业预测体系、C2M数据库、物流计划是拼多多提出的研发投入新方向，从补贴苹果、特斯拉到加持农产品和中国工厂。无论如何，拼多多增长的根基需要指向提升消费的量和质，提升复购率与客单价，用户视角还是接下来观察拼多多表现的重点。

(责编：李都也(实习生)、李栋)