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高质量发展先行示范 深圳：改革“营养”惠四方

2020年08月28日07:41  来源：国际商报
 
原标题：深圳：改革“营养”惠四方

　　□孙 飞 印 朋

　　“蛇口模式”复制推广，“深圳制造”驰名海外，“深商现象”诠释企业家精神……深圳经济特区建立40年来，这块不到2000平方公里的土地，以创新推动发展，迸发溢出的改革营养惠及四方。

　　从“蛇口模式”看

　　制度创新激发城区“生命力”

　　7月，一场不同寻常的线上招商引资推荐会在大连举行，伴随直播镜头，不少网友从多个维度了解大连太平湾合作创新区。这里由辽宁省、大连市与招商局集团合作开发建设，参照“前港-中区-后城”的深圳“蛇口模式”，打造融“港产城创”于一体的东北亚“新蛇口”。

　　不仅是大连、漳州等国内城市，在白俄罗斯“蛇口模式”也展示了极强的制度生命力。

　　“时间就是金钱、效率就是生命。”这个蛇口走出的著名宣传语，如今矗立在白俄罗斯明斯克东郊的中白工业园，这里有“‘一带一路’明珠项目”之称。借鉴深圳的开发建设经验，园区办公、研发大楼拔地而起。截至目前，园区共引进投资项目60个，协议投资额11.7亿美元。

　　分配制度改革、干部人事制度改革、住房改革……蛇口工业区是我国改革开放的缩影。在这里，“前港-中区-后城”的外向型经济园区建设运营模式，摸索总结、复制推广，极大地解放发展生产力。

　　分居深圳南头半岛两侧的蛇口与前海，历史在这里交汇，创新在这里书写。

　　被称为“特区中的特区”的前海，10年来，累计推出制度创新成果560项，其中全国复制推广51项，区域复制推广434项，用一张白纸画出最美最好的图画。

　　近期，海南儋州与前海签署合作备忘录，围绕推动务实合作交流、制度协同创新等方面推出具体举措，在海南自由贸易港建设中，迈出和粤港澳大湾区联动发展的坚定步伐。

　　从“深圳制造”看

　　科技创新引领经济“核动力”

　　“5G智慧之城”正成为深圳的“新名片”。8月17日，深圳宣布实现5G独立组网全覆盖，建成4.6万个5G基站。

　　从“三来一补”的加工制造，到亦步亦趋的跟随式创新，再到“无中生有”的源头创新，“从深圳看中国的发展奇迹，创新是第一动力。”中国（深圳）综合开发研究院常务副院长郭万达说。

　　时光荏苒，一批科技种子从深圳走向外省甚至外国，燃起炽热的创新火焰。

　　在深圳设公司总部、在成都设立区域总部和研发中心、在北京设立临床研究中心、在上海成立商业中心……类似深圳微芯生物科技股份有限公司的布局模式，同时发挥深圳的创新优势以及其他区域的资源禀赋优势，正成为深圳一些企业的选择。

　　2019年8月，微芯生物成功登陆科创板。“希望通过自身行业经验，帮助中国资本市场挖掘更多优秀的创新型医药企业。”微芯生物董事长鲁先平说。

　　国际市场研究机构IDC发布的数据显示，截至2019年底，在非洲市场，传音手机占有率已达52.5%。

　　一家名不见经传的深圳民企缘何成为“非洲手机之王”？

　　在传音控股董事长竺兆江看来，传音在非洲取得成功的法宝之一就在于“解决消费者的痛点”。传音开展脸部轮廓、曝光补偿、成像效果分析，发展出深肤色用户的美肤模式，帮助非洲消费者拍出更加满意的照片。

　　从“深商现象”看

　　管理创新赋能市场“竞争力”

　　改革开放以来，一大批有胆识、勇创新的企业家茁壮成长。

　　“东南西北中，发财到广东”--从淘金者到创客再到企业家，一代又一代来深的奋斗者敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干，为我国企业家队伍留下了浓重的“深圳印记”。

　　深圳市政府发展研究中心主任吴思康说，深圳90%的创新型企业是本土企业，市场化、法治化、国际化的营商环境是深圳的突出优势。

　　知名的深圳企业家群体，正形成努力奋斗、创新创业的“深商现象”，书写“敢于冒险、崇尚创新、追求成功”的创新创业故事。

　　“在深圳，要比别人发展快，就要有好的点子、产品，就要做出别人做不出来的东西。”比亚迪集团董事长王传福说，深圳企业家大多有忧患意识，这种感觉不断倒逼企业变革创新。

　　自2019年起，深圳市政府将11月1日设立为“深圳企业家日”，以此更好弘扬企业家精神，引领更多社会主体创新创业，进一步改善营商环境。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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