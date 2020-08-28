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A股五大险企上半年日赚7.38亿 净利降超两成

张猛

2020年08月28日07:45  来源：中新经纬
 

中新经纬客户端8月28日电 (张猛)27日晚，中国平安发布了2020年半年报，至此，A股五大险企上半年“成绩单”均已出炉。

A股五大险企上半年日赚7.38亿

中国平安领跑

上半年，中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险、中国人保归属于母公司股东的净利润合计为1342.77亿元，按天计算日赚7.38亿元，同比下降25.2%。

具体来看，上半年，中国平安净利润686.83亿，领跑五大险企，净利润比其余四家险企净利润之和还要多。中国人寿、中国太保、中国人保、新华保险上半年净利润分别为305.35亿、142.39亿、126.02亿、82.18亿。

从保费收入来看，上半年，A股5大险企总保费收入达15211.33亿元，相较2019年上半年的14268.41亿，同比增长6.6%。

具体来看，上半年，中国平安保费规模最大，为4452.45亿。中国平安团体业务价值贡献稳步提升，团体业务规模大幅增长。2020年上半年，对公渠道综合金融保费规模同比增长168.4%，团体业务综合金融融资规模同比增长170.2%。

保费增速方面，新华保险、中国人寿增速均实现两位数增长，增速分别为30.9%、13.1%。

产险保费收入方面，上半年，人保财险、平安产险、太保产险三家产险公司相较2019年同期均实现正增长。其中，人保财险保费收入最多，为2456.39亿，平安产险、太保产险保费增速均实现两位数增长，增速分别为10.5%、12.3%。

疫情让保险站在风口

倒逼险企加快数字化建设

原中国保监会副主席周延礼此前在接受媒体采访时称，疫情之下，社会风险意识、群众保险意识得到显著提高。疫情防控倒逼保险行业服务加快转型升级，疫情推动了保险行业加快管理创新和科技创新，转变经营模式，提升管理效率，提升科技化和线上化水平，行业竞争能力将继续提升。

谈到数据化经营，中国平安董事长马明哲在半年报中指出，上半年中国平安通过对经营预测预警、有效追踪、及时干预，构建先知、先觉、先行的 “总部大脑”，提升整体经营的驾驭能力、预判能力和科技应用能力。

中国人保预测，健康险有望持续高速发展。客户互联网化行为习惯在疫情中加深培养，将倒逼加快数字化建设，提升线上化能力，为后疫情时代业务发展积蓄新动能。

中国人寿指出，保险公司线上化经营和客户行为线上化迁徙进程加快，新的保险理念和保险购买模式逐渐兴起，行业数字化转型将进一步加速。将把握行业发展新机遇，加快推进数字化转型，强化科技和服务赋能。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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