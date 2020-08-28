回暖迹象明显！前7月汽车制造业营收利润同比降幅均收窄

中新经纬客户端8月27日电 据中国汽车工业协会(简称“中汽协”)官方微信消息，2020年1-7月汽车制造业营业收入及利润同比降幅均收窄，行业回暖迹象更趋明显。

中汽协整理的国家统计局公布的最新数据显示，2020年1-7月，汽车制造业完成营业收入40723.8亿元，同比下降4.4%，降幅比1-6月收窄3.6个百分点，比上年同期收窄1.3个百分点。

1-7月，汽车制造业营业成本达到34565.9亿元，同比下降4.2%，降幅比1-6月收窄3.2个百分点，比上年同期收窄0.5个百分点。

此外，从营业利润来看，中汽协整理的国家统计局公布的最新数据显示，2020年1-7月，汽车制造业实现利润同比降幅与上半年相比呈大幅收窄，行业回暖迹象更趋明显。1-7月，汽车制造业累计实现利润2514.5亿元，同比下降5.9%，降幅比1-6月收窄14.8个百分点，比去年同期收窄17.3个百分点，占规模以上工业企业实现利润总额的8.1%，比1-6月高出0.5个百分点，与同期大致持平。(中新经纬APP)

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