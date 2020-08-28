淡季不淡，牛肉价格连续10周上涨，为啥？

“二师兄”身价攀升，“牛魔王”也开始发力，近日，“牛肉价格上涨”冲上热搜。牛肉价格到底涨了多少？

牛肉价格连续10周上涨

各地牛市价格怎么样呢？农业农村部对全国500个县集贸市场的定点监测显示，8月份第3周，全国牛肉平均价格83.66元/公斤，比前一周上涨0.2%，同比上涨14.4%。

其中，河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格75.00元/公斤，比前一周上涨0.1%；上海、浙江、福建、广东和江苏等省份平均价格97.83元/公斤，比前一周下降0.3%。

值得一提的是，自6月份第3周以来，截至8月份第3周，全国牛肉平均价格已连续10周环比上涨，期间涨幅为2%。

在批发端，农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”显示，牛肉批发价格已连续8周环比上涨，从每公斤70.93元上涨到每公斤73.24元。

在北京西城区一家菜市场内，卖牛羊肉的商贩表示，“牛肉价格较上月涨了两元，之前是38元一斤，现在是40元。”

“不仅是牛肉价格涨了，前段时间羊肉价格也有所上涨。”商贩补充道。

在北京丰台区一家牛肉店内，一位店员告诉中新网记者，店里牛肉价格还没有上涨，目前炖的牛肉是40元一斤，炒的话，里脊牛肉是45元一斤，后腿肉是41元一斤。

“牛肉价格还算稳定，毕竟现在猪肉都30多元一斤，快赶上牛肉了。”有居民表示。

记者注意到，在电商平台上，牛肉的价格集中在40元-70元之间，相比之下，进口牛肉较为便宜。

淡季不淡，价格为何连连涨？

夏季并不是牛肉消费的传统旺季，价格为何会持续上涨？

一方面是产量不足，供应相对偏紧。据国家统计局数据，2020年上半年，全国肉牛出栏1879万头，比上年同期减少39万头，下降2.1%；牛肉产量278万吨，减少10万吨，下降3.4%。

另一方面，受新冠肺炎疫情在国外蔓延影响，我国肉类进口源有所减少。

海关总署进出口食品安全局局长毕克新7月10日在发布会上表示，针对近期一些国家肉类、水产品企业发生聚集性感染疫情，采取暂停其产品进口的措施，目前已经暂停了德国、美国、巴西、英国等23家境外肉类生产企业产品的进口。

中国肉类协会副会长高观称，随着疫情稳定，国内餐馆营业逐渐恢复正常，牛肉需求回升，再加上受非洲猪瘟、国人消费水平提高等因素影响，近年来牛肉消费持续增加，带动牛肉价格上涨。

中商产业研究院数据显示，2019年我国牛肉消费量快速增长至832.93万吨，同比增长11.36%，增速为近三年来最大值。牛肉人均消费量也逐渐上升，从2016年的4.88千克上升到2019年的5.95千克。

另有分析指出，饲料、基建等养殖成本增加，牛犊、架子牛价格逐年上涨，也在一定程度上推高出栏活牛价格，使得终端牛肉价格有所上涨。

未来牛肉价格走势如何？

牛肉价格已连续10周上涨，人们最关心的是价格会不会继续涨下去，水煮牛肉、葱爆牛肉、土豆烧牛肉、番茄牛腩……毕竟家常菜里总少不了它。

综合市场分析看，牛肉供需缺口依旧是制约后期价格回落的主要因素。

不过，国家统计局公布数据显示，二季度末全国牛存栏9481万头，同比增长2.5%，环比增长3.0%。另据天眼查专业版数据，截至8月20日，我国今年共新增7.8万家牛养殖相关企业(全部企业状态)，已超过2019年全年新增的相关企业总量，较去年同比增长95%。

中国农业科学院农产品加工研究所副研究员司智陟认为，从供给看，全国肉牛生产正稳步恢复常态，牛场新建项目逐渐开工及建成，新增产能有望后期增加。进入出栏旺季，屠宰加工企业产能释放，牛肉市场供给将有保证。从需求看，大部分餐饮企业恢复营业，旅游旺季来临，“双节”效应拉动，同时猪肉价格回升带来的牛肉替代性消费需求将会增加。“十一”之前，全国牛肉价格还会有一波上涨行情。

“长期看，受需求旺盛、成本支撑和国外市场供给不稳定影响，国内牛肉价格可能将维持高位。”司智陟表示。

你最近买的牛肉贵了吗？ (记者 谢艺观)

(责编：李都也(实习生)、李栋)