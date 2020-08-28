联合国报告: 数字金融成为应对疫情危机的“生命线”

新华社联合国8月26日电（记者王建刚）联合国26日发布的一份报告指出，数字金融在新冠疫情全球蔓延导致的社会和经济危机中凸显特殊作用，成为国际社会应对疫情危机的一条“生命线”。
这份名为《公众的资金：利用数字化为可持续的未来融资》的报告指出，数字金融在疫情中为全球提供大量生计救济、为企业提供资金支持、为就业提供保护，彰显其在应对疫情方面的优势。
联合国秘书长古特雷斯在报告视频发布会上表示，数字技术正在使金融市场发生一场革命，“它能够成为我们推进可持续发展融资的突破口”。
联合国开发计划署署长施泰纳在接受新华社记者采访时表示，疫情期间，数字转账使政府能够向需要帮助的人提供支持，众筹平台为医疗用品和紧急救济调动资金，数字金融意味着小企业可以更快地获得资金。他说，要使数字化成为助推实现可持续发展目标的真正力量，技术进步就必须与健全的政策相结合，让金融系统能够应对迫在眉睫的挑战。
应邀参加发布会的蚂蚁集团董事长井贤栋说：“全球实践证明，数字技术和数字创新可以聚集微小的需求。数字技术让金融以人为本，给更多人选择，不仅实现人人受益，更重要的是推动人人参与并行动。”
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