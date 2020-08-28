转型综合性投资控股平台 合生创展净利同比增长92.2%

日前，合生创展发布半年报，内容显示，今年上半年，公司营业收入107.37亿港元，同比增长48.7%；净利润51.02亿港元，同比增加92.2%；核心利润约为43.11亿港元，同比增加178.7%。股值方面，每股基本盈利2.29港元，同比增长92.1%。

据悉，合生创展始终坚持以利润为导向、不盲目追求规模与速度，注重资产升值和财务稳健，塑造可持续发展样本。在合生创展新任董事会主席朱桔榕的带领下，合生已形成以地产、商业、合生活（物业）、基建、投资五大板块并驱发展，科技、养老、文旅、教育、健康、金融、汽车等多元化业态优化布局。

同时，合生创展不断强化科技化、信息化赋能，通过科技管理系统和信息化管控措施，优化管理效率、提升服务质量，保障集团竞争优势。此外，合生创展积极创新城市运营模式，大力拓展股权投资新业务领域，成功转型为科技赋能及产业驱动的综合性投资控股平台公司。

2004年起，合生创展正式确立地产综合领域发展战略，产品线延伸至别墅、酒店、度假村等新领域。

而在眼下，地产市场竞争格局又与十余年前大相径庭。正如一位市场分析人士所言，在多个地区楼市趋于饱和化、品质化需求愈发严苛化的当下，房企面临更大的发展挑战。

随后，合生创展逐步转型形成地产、商业、合生活、基建、投资等五大业务板块。

截至6月30日，合生创展总资产规模达到2479亿港元，复合增长率22.4%。合生相关人士表示，受益于已逐渐形成稳健发展之势的多元化布局，公司各板块业绩贡献快速增长，公司规模和股东受益保持稳步增长。

经历前期“试水”之后，2020年6月30日，合生创展正式声明，将股权投资业务纳入主要业务板块，未来将专注于高科技类股权投资。

公告显示，公司将以中长期持有为目标进行配置，在低息环境下为现金盈余寻找更高的资本回报及稳定现金流，进一步提升股东价值，并助力集团逐步从房地产开发、商业地产运营商转型为科技赋能及产业驱动的综合性投资控股平台公司。

数据显示，今年上半年，合生创展地产板块总合约销售金额约142.47亿港元，同比上升10.5%。同期，合生创展物业合约销售面积约78.73万平方米，与去年同期基本持平。

战略布局层面，合生创展以北京、上海、广州三大城市为轴心，向二、三线城市拓展，构筑“环渤海”、“长三角“、”珠三角”三大经济圈的深厚积淀作用深远，区内20余城市内项目有序推进。上半年，环渤海经济圈为公司贡献合约销售额41亿港元，长三角经济圈贡献完成合约销售额47亿港元，珠三角经济圈为54亿港元。

在中高端精品战略之下，高端产品仍是合生创展最为倚重的品牌输出，在合生创展集团有限公司董事会主席朱桔榕的主导下，联袂奢侈品酒店安缦集团打造的品牌MAH?，则是综合化布局的一枚重要落子。上半年，其与中国金茂合作开发的北京金茂府二期取得了13亿港元的业绩，上海的合生·佘山东紫园、合生·东郊别墅，广州的合生·帝景山庄、合生·珠江帝景·紫龙府等项目均成为当地高端住宅的标志性项目。

土储方面，合生创展围绕一二线城市稳健展开，上半年新增7块土地，新增土地储备约88.7万平方米，新增总权益地价款约234.7亿元。截至6月30日，集团土地储备约3170万平方米，其中北、上、广、深等一线城市的土储高达1774万平方米，占比达56%。

合生创展相关人士表示，合生商业已发展成为以不动产业务和管理平台业务为主的轻、重两大管理平台，涵盖城市综合体&购物中心、写字楼、酒店&服务公寓、产业综合体和养老社区五大业务领域，覆盖商业全产业链，超过80%的项目分布在北上广深等一线城市中心地段，具有巨大的商业发展潜力和空间。

“合生商业拥有90多个商业地产项目，管理10余个大型城市综合体，已建成运营的项目面积超过360万平米。”他指出。

为实现多元板块的协同发展，合生创展方面表示，还通过科技化、智能化手段，加强管理，提升效率，为多元业务赋能。截至目前，合生创展已通过自主研发“合生通”、“合生活”等APP，云建设科技平台、智慧交楼及门户智慧建设等一系列智能科技管理系统和信息化管控措施，提升服务管理质量和运营效率，成为多元板块协同发展的“效能倍增器”。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)