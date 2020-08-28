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广州珠江实业集团助力城市发展 10亿投入茅岗路北延段

2020年08月28日09:57  来源：中国网
 

　　8月25日上午，广州市天河区重点建设工程茅岗路北延段(一期)工程动工仪式在珠江花城隆重举行，天河区珠吉街道办事处左建方书记，曹利元主任，天河区住建局总经济师陈伟京，天河区吉山村相关领导，以及广州珠江实业集团有限公司总经理助理、广州珠江实业开发股份有限公司董事长张研，广州珠江实业开发股份有限公司董事、副总经理汪能平，副总经理马彦翔等相关领导出席了动工仪式。

　　(广州珠江实业集团有限公司总经理助理、广州珠江实业开发股份有限公司董事长张研)

　　当天的动工仪式上，珠江实业集团总经理助理张研表示， “作为广州市国资企业，我们始终把助力城市发展、服务社会、服务市民的社会责任扛在肩上。作为茅岗路北延段工程的投资建设单位，我们深感使命光荣及责任重大，作为广州市品牌国企，我们更有信心顺利完成这个任务” 。

　　天河区住建局总经济师陈伟京表示，看到了一个国企履行社会责任与义务的主动，能看到企业在自身发展过程中反哺社会的担当。

　　据悉，茅岗路北延段工程为2020年天河区重点建设项目，这条主干道建成以后不仅打通天河智谷片区的交通动脉，快捷串联珠江新城CBD、广州国际金融城、琶洲会展总部和互联网创新集聚区三大商圈巨头，珠江花城的业主出行亦更加便利。

　　(奠基仪式现场图)

　　作为广州城脉地标建造者，广州珠江实业集团成立于1979年。从承建白天鹅宾馆、花园酒店，颐德中心、颐德公馆、岭南公馆等，无不凝聚珠江实业的匠心与实力。无论是广州第一中轴线环市东商圈;第二中轴线天河体育中心、珠江新城;还是如今炙手可热的第三中轴线从天河智谷到金融城、琶洲等等，都有珠江实业活跃的身影。

　　如今，在第三中轴线上，珠江实业不仅打造了总建面85万平方米的“珠江花城”，更为方便该小区业主及周边居民的出行，主动投资10亿元建设茅岗路北延段工程。

　　(茅岗路北延段一期动工效果图)

　　设区35年，GDP当王13年。广州11区里最优秀的“学霸”是天河。

　　有别于珠江新城的“国家级中央商务区”，金融城的“高端金融(核心区)”，天河智谷定位为“广深科技创新走廊重要科创与文创节点”，对加快整个广州的科技创新和文化创意产业发展具有重大战略意义。

　　即便当前三者之间的实力仍有差距，但凭借它们之间层层递进升级的关系，未来“后浪”扑倒“前浪”并非想象。

　　今年7月下旬，天河高新区正式揭牌，总投资超800亿元的36个项目有20个落地高新区。截至彼时，天河高新区核心板块天河智谷已吸引近50家“高新、高质、高端”总部型企业递交投资落地意向。

　　作为广州新经济大IP，天河智谷片区规划建成集“产、学、研、商、居、文”于一体的新一代信息技术与文化创意价值创新园。以I(新一代信息技术)和C(文化创意)为地区主导产业，A(人工智能)和B(生物制药)为地区的辐射产业;建设“园中有湖、湖湖相连”的生态格局。

　　作为一家有社会责任感的国企，珠江实业在今年新冠肺炎疫情刚发生之际，就先后三批派出志愿者弛援火神山医院。项目此前所打造的产品皆属精品，无论是白云新城珠江岭南公馆，抑或珠江新城的颐德公馆等项目，都是有口皆碑。

　　珠江花城项目自2018年亮相以来，每次发售都引爆市场的珠江花城，在今天投资10亿元助力茅岗路动工以前，项目也特设私家路直接广园快速，未来业主通勤更便捷。项目亦承建小区配套的36班公立小学及幼儿园等等，让孩子赢在起跑线。同时，无论是天河区的珠江花城，还是白云区的云湖花城，项目都在销售中心开辟大量空间做成图书馆，让家长孩子都能开卷有益。待茅岗路北延段建成以后，未来的珠江花城的业主，将可快捷畅达广州四大经济高地，成为安心安居之所。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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