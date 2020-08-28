财经观察：厨电行业加快优胜劣汰 新品类逆势增长

2020年上半年，受疫情影响厨电行业整体出现了下滑，但是仍然有不少品类有逆市增长的良好表现。与此同时，面对多变的市场环境，厨电企业、经销商、渠道商在2020年积极创新转型，寻求新形势下的突破。

厨电行业加快优胜劣汰

梳理厨电品类近些年的发展，2018年之前受房地产发展红利影响厨电行业呈现高速增长态势，从2018年开始行业增速逐渐放缓并略有下降。

2020年受疫情和行业大盘双重影响，厨电行业低开高走。中怡康数据显示，2020年Q1厨电品类跌至谷底，全渠道同比下滑39%，进入第二季度之后随着五一、618关键节点的到来，厨电市场回暖明显，数据显示2020年Q2厨电市场下滑幅度收窄至6%。值得关注的是，厨电线上市场表现尤为突出，京东数据显示，以五一为分界点，厨电迎来爆发式增长，五六七三个月分别同比增长43.5%、56.1%、52.5%，预计全年同比将超过2019年。

疫情加速了厨电企业的优胜劣汰，中怡康数据还显示，传统三件套（烟灶消）2020上半年在售品牌数为599，近一年时间内有143个品牌进入，173个品牌退出。但是从品牌整体的集中度来看，格局仍然比较稳定，TOP3、TOP5、TOP10的集中度分别由2016年的56.6%、70.5%、84.9%上升为2020年的57.4%、72.8%、88.6%，尤其是排名头部的企业依然保持着稳中略升的市场占有率。

厨电产品量额下跌的背后反映了我国居民消费信心指数的变化，从消费者信心来看，GFK中国调研数据显示，受疫情影响，今年2月份表示“非常有信心”的占比为19%，表示“有点信心”占比为40%，“不是很有信心”的占比为33%，而在2019年，表示“非常有信心”的占比高达55%。

消费支出的减少更体现了消费决策的谨慎性，京东数据显示，消费者平均决策时长由2019年的17.9天增长为2020年的18.3天，平均浏览商品个数由2019年的19.1个增加为20.7个，平均浏览购买商品次数由2019年的3次增长为2020年的3.2次，用户花费了更多时间和精力进行商品的挑选和对比。

厨电行业后市可期

行业仍然有多项利好信息。为促进经济社会健康快速发展，今年政府提出了“双循环”的战略发展思路，家电产业作为大消费板块的重要部分之一，涉及到上游原材料、物流服务、商业贸易、数字经济、智能制造、新材料等重要战略性产业，肩负着保障和改善国内民生、提高人民生活质量的重要任务，其中厨电产品更是消费者生活品质的直接反映。

中国家用电器协会副理事长徐东生表示，“中国厨电行业要落实发展使命，就必须着眼于消费升级、科技创新、品质提升。中国烹饪具有鲜明的民族性，中国厨电行业就要仔细研究中国消费者的烹饪特点，通过大量的烹饪数据和踏实的匹配实验，推出更好的厨电产品满足中国消费者的需求，提高生活品质。同时要通过厨电在内的整体家电产业的产业升级带动相关的上下游产业发展，为国内大循环的顺利推进贡献一份力量！”

房地产的逐步回暖也为厨电的进一步复苏带来了信心，据国家统计局数据，二季度房地产业产值转负为正，受其影响，房地产精装修市场将会逐渐复苏，作为精装修标配的厨电，有望迎来油烟机、燃气灶、洗碗机等多个品类下半年的持续增长。

新品类逆市上涨

疫情没有打破消费升级的主旋律，反映在疫情期间健康家电、新兴厨电受到空前关注。当前消费者对待生活品质的要求越来越高，厨房由过去仅仅承担烹饪功能逐渐向社交厨房、智能厨房过度，厨房俨然成了家庭中的新“C”位，厨电新功能、新品类受到市场的青睐。

据京东数据显示，新兴厨电产品同比增长51.1%，拉动了大盘增长。以洗碗机为例，中怡康数据显示，洗碗机2020上半年线下和线上零售量同比增长14%、39%，洗碗机厂商也不断加码健康相关功能、提升技术布局和储备。

除了洗碗机，主打智能的多功能料理机、微蒸烤一体机、空气炸锅，主打健康的果蔬净化器、碗筷消毒器、低糖电饭煲等新品类均有大幅增长，体现了年轻一代的消费力正在崛起。

集成产品是厨电市场另外一个表现亮眼的品类，随着国内消费水平不断升级，市场上厨电产品集成化、套系化、场景化趋势明显。中怡康数据显示，2020年上半年，集成灶产品零售量线上同比增长33%。今年集成灶行业迎来不少新的入局者，随着品牌的增多，集成灶产品在形态、尺寸、搭配上也更加完善，厨房场景适应能力更强。

(责编：毕磊、夏晓伦)