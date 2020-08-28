定了！恒驰明年下半年量产

“六车齐发”、两大生产基地亮相后，恒驰量产时间成为市场关注的焦点。8月27日，在恒大汽车半年业绩发布会上，恒大管理层给出了答案：明年上半年启动试生产，下半年陆续实现量产。
这意味着最快10个月后，恒大将迎来量产里程碑。在这一速度背后，是恒大在核心技术、产品打造、智能制造等领域的持续发力。
在核心技术方面，恒大通过整合全球优势资源，在3.0底盘架构、整车制造、动力总成、电池等各领域关键环节拥有世界先进的核心技术，极大缩短了产品研发周期。
在产品打造方面，恒驰首期六款车已同时发布，不仅拥有惊艳的造型，全面覆盖了轿车、SUV、MPV等乘用车类别，以及A级到D级各级别，且每款车都按照豪车标准打造。
在智能制造方面，按照工业4.0标准建设的恒大汽车上海、广州两大生产基地已进入设备安装调试阶段，采用世界先进的生产装备和工艺，实现先进的智能制造，不仅确保了产品品质，还能确保生产效率高、合格率高，进而实现成本大幅下降。
业内认为，随着量产的实现，恒大汽车或将冲击现有的新能源汽车市场格局。据了解，恒大正同步研发14款车型，6款车量产在即，3-5年规划总产能100万辆。特斯拉方面，目前有4款车型，产能瓶颈仍面临一定挑战。(许维娜）
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