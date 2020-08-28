电商热点：抖音直播再出新规 阿里零售“W计划”助力小店经济

人民网北京8月28日电（记者毕磊） 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：为进一步提升消费者购物体验，规范直播带货行为，抖音近日宣布将对直播带货任务的商品加强管控，自10月9日起将不再支持第三方平台来源的商品进入达人直播间购物车。阿里零售通8月28日发布“W计划”，通过数字操作系统，将150万家小店连接在了一起，目标打造更多日营业额过万的小店。零售通全面开放的数字操作系统，集合了电商平台、物流企业、商贸企业、品牌供应商等资源，形成了推进“小店经济”的一站式数字化赋能方案。

1. 抖音即将不再支持第三方来源商品进入直播间购物车

8月26日消息，为进一步保护消费者权益，平台将加强直播带货管控。抖音负责人表示，从9月6日起，第三方平台来源商品直播分享需要通过巨量星图平台匹配直播带货达人；从10月9起，第三方来源的商品将不再支持进入直播间购物车；小店平台来源商品不受影响。上述政策仅针对直播带货，短视频仍可正常搭载第三方链接商品。

2. 阿里零售通发布“W计划”，150万小店集体“上云”

8月28日，阿里零售通发布“W计划”，向其所覆盖的150万家社区零售小店全面开放数字操作系统。150万小店“上云”，不仅将重构万亿规模的快速消费品市场，同时也为移动互联网带来新战略、新动力与新格局。阿里巴巴集团副总裁、零售通事业部总经理林小海表示，数字小店的规模化，有望带来巨大的商业价值、战略价值和社会价值。

3. B站公布第二季度财报 电商及其他收入1.958亿元

8月27日消息，哔哩哔哩（B站）公布了截至2020年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。财报显示，来自电子商务及其他的收入为1.958亿元，同比增长58％。财报显示，B站第二季度营收26.2亿元，同比增长70%。另外，B站社区月均活跃用户同比增长55%，达1.72亿。

4. 小红书与时尚集团达成全面深度合作

8月25日下午，小红书与时尚集团宣布达成全面深度合作。未来双方将会利用各自优势资源，在已有合作基础上进一步深入，共同打造有影响力的优质时尚内容。双方的合作将围绕四个方向展开：聚焦时尚美妆领域的优质创作者和机构，聚焦有影响力的时尚优质内容IP打造，聚焦时尚行业大事件，开拓升级如跨界联名款等玩法，聚焦新商业模式。

5. 韵达打通农产品出村绿色通道 将猕猴桃运往全国各地

响应国家邮政局“快递进村”号召，助力陕西“互联网”+农产品出村进城工程，韵达陕西眉县网点按照韵达总部工作部署积极帮助眉县农户销售、运输猕猴桃，做好快递助农工作。韵达陕西眉县网点组建“助农专项小组”，携手当地产业机构打通农产品出村绿色通道，将猕猴桃从田间运往全国各地。后续眉县网点将持续开展助农行动，为更多眉县农户搭建农产品上行绿色通道，促进当地优质农产品销售帮助农户增收。

（贵州大方：订单猕猴桃销售忙）

6. 苏宁易购将启动星主播晋级挑战赛事

近日，苏宁易购宣布“下一个是我 星主播offer赛”海选报名渠道将于9月1日正式开启。赛事将以导师招募形式，公开向全国海选红人带货主播， 从9月1日持续至11月1日，最终评选出9名“星主播”签约苏宁直播，与明星导师一起组团出道。据介绍，9月苏宁与抖音在直播带货合作上有更大的动作,布局培养中腰部主播达人。“下一个是我星主播offer赛”参赛选手将有机会在抖音小店完成挑战赛任务。

7. 首届“电商中国·918直播电商节”将在杭州启动

以“电商中国·浙江杭州”为主题的电商行业年度盛会，将于2020年9月18日至20日在杭州国际博览中心举行。据悉，“电商中国·浙江杭州”涵盖会议论坛、主题展览和专题活动三大板块。大会采用“1+8+N”的整体构架，“1”为举办一场展览，“8”为8场论坛，包括1场主论坛和7场分论坛，涵盖跨境电商、直播电商、数字贸易规则、电商人才、电商技术分论坛等。同时，大会还将配套N场小型对接会、沙龙会和闭门会等精准型、高端型活动。

8. 饿了么"百亿补贴"正式上线 计划覆盖超100城

8月27日，饿了么宣布“百亿补贴”计划经过近一个月的试点，正式上线。饿了么方面表示，“百亿补贴”将成为常态化补贴行动，可与红包、满减叠加使用，每单外卖最高再省20元。9月起，“百亿补贴”还将加码，重点覆盖城市将从目前的24城扩展到100城以上。饿了么“百亿补贴”项目负责人介绍，百亿补贴将会是饿了么常态化活动，不再是“广撒红包”的逻辑。

9. 叮当快药发布无人配送车 平均配送里程3公里

8月28日，叮当快药的首款无人配送车正式亮相。叮当快药无人配送车设有12个储物柜,只需要输入提货码或者手机扫码即可开箱取货。据介绍，叮当快药无人配送车的平均配送里程为3公里,每单耗时10-25分钟,续航里程约100公里,最高时速控制在25公里以内,可自主穿行于相对复杂的道路环境中,目前已经进入到常态化运营阶段。

10. 深圳盒马将首批恢复10家门店线上线下服务

8月27日，盒马在官方微博上发布感谢信，同时率先恢复深圳的10家门店线上线下服务。自8月14日深圳卫健委通报，深圳盒马鲜生水贝店某品牌促销员在汕尾陆丰被确诊为新冠肺炎。盒马随即宣布暂停深圳21家门店线上线下运营。10家门店恢复营业，标志着自通报疫情之后，深圳前期构建的重大疫情防控体制机制和突发公共卫生事件应急管理体系基础扎实、行之有效，深圳防控疫情取得阶段性胜利。

【媒体观察】

1. 人民日报：电商经济正改变青年消费习惯

中国蓬勃发展的电商经济正影响当年青年的生活方式和消费习惯。北京师范大学新闻传播学院日前发布的《新青年新消费观察研究报告》指出，19-35岁的移动互联网用户达6.5亿，青年群体已成为中国互联网消费的主力军。许多青年网购容易受社交、短视频、直播等影响，喜欢尝鲜，乐于跟好友分享商品，并通过拼团等以更低价格达成交易。

2. 北京日报：电商三国时代或迎“搅局者”

8月26日晚间，抖音再发重磅新政，10月9日起，第三方来源商品将不再直接接入直播间购物车。结合此前抖音逐步加强对第三方来源商品的限制，业内认为，这释放出抖音将形成自己的电商闭环这一信号。目前，国内电商格局已形成淘宝、京东、拼多多三足鼎立之势，作为“最强搅局者”的抖音及其背后的字节跳动，能否依靠自己在短视频领域的号召力，重演拼多多“奇迹”，在电商领域再撕开一道新口子？

(责编：毕磊、夏晓伦)