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如何释放我国结构性潜能？听听专家怎么说

2020年08月28日17:10  来源：人民网-财经频道
 

　　逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提出以来，如何以新的动能来驱动国内大循环？企业或个人的财富会因为环境的变化而发生什么样的改变？近日，“美好制造”中国制造大讲堂（第十期）的直播活动中，参与嘉宾共同探讨了“战疫经济学的财富逻辑”话题。

　　调动结构性潜能需要国内大循环

　　全国政协经济委员会副主任、中国发展研究基金会副理事长刘世锦认为，这一次疫情不期而遇，对中国经济而言是一场压力测试，压力测试来了以后，就会出现一些特点，一些东西就会表现出来。

　　“首先是出口。今年上半年小幅的负增长，反映了中国出口行业是具有竞争力的；其次是需求的恢复速度慢于供给；再有就是数字化生存。有些需求实际上疫情过去了，也就重新恢复了。但是也有一些需求会发生一些所谓永久性的减少。

　　刘世锦认为，在特殊时期宏观政策很重要，能使经济回到常规轨道上来。但回归常态之后，注意力一定要转到结构性潜能上来。

　　在他看来，结构性潜能就是指中国作为一个后发经济体，在技术进步、产业结构和消费结构升级、城市化进程等方面所具有的发展潜能。这个潜能主要有两个方面：一是追赶或者跟跑的潜能；二是新涌现出来的潜能。

　　刘世锦说，结构性潜能的调动需要国内大循环。

　　第一，不论是国内循环还是国际循环，出发点和归宿点实际上都在国内，都是以内需为基础，都是为了满足中国人民日益增长的美好生活的需求，所以这个循环无论怎么循环，起点和终点最后都是在国内。

　　第二，从国际范围看，一般的大国都是以内需为主，即使开放度比较高，对外贸易的比重也相对较低，中国高的时候出口占GDP的比重超过30%，现在已经到20%以下了。像日本、美国这些经济体的比重都在百分之十几。

　　第三，中国作为世界上人口最多的超大型经济体，拥有世界上最大的一个统一市场，14亿人口，4亿中等收入群体，中国这个市场处在一种非常独特的地位，和其他大国相比，更有必要也有可能形成以内需为主的经济大循环。

　　第四，中国经济已经进入服务业比重提升，并且逐步处于主导地位的增长阶段。服务业的一个特点是大部分仍然是本地化的，是不可贸易的。随着中国服务业比重的提升，以内需为主，内需占整个经济活动的比重上升，是必然的。

　　投资风险仍需警惕

　　中国社科院世界经济与政治研究所国际投资研究室主任张明认为，全球经济的三个关键词是疫情、衰退和冲突。”受冲突的影响，2021年全球经济可能不会微型复苏，可能是一个不对称的U型，耐克型的复苏，就是它下降很快，跌得很陡峭，但是它复苏要明显缓慢，而且升起来也比较慢。“

　　他认为，目前中国宏观经济有以下几个特点：一是依然没有完全地走出衰退，目前总需求依然不足；二是复苏是不均衡的，三大投资中，基建投资和房地产投资比较有韧性，有明显的上升，但制造业投资依然在一个相对较低的水平；三是货币政策在下半年可能会重新发力。

　　他指出，债券市场在今年上半年经历了冰火两重天，下半年没有风险的国债和利率债的走势取决于货币政策的走向，如果货币政策继续保持正常化的话，下半年这种利率债的机会不太多，如果下半年在内外冲击下，货币政策再度的放松，那么会给利率债投资带来机会。此外，要高度重视高风险信用债的潜在风险。

　　针对今年8月初黄金价格创出历史新高的情况，张明分析认为有四个原因：一是全球范围的不确定性明显地上升，黄金是一个避险资产，因此受到了追捧；二是疫情之后，以美国为代表的发达国家实施了极度宽松的货币政策，催生了未来中期的通胀预期，也抬升了黄金的估值；三是美元指数的下行，也会催升黄金价格；四是当黄金的流失到来之后，大量投机性资金涌入，抬升了黄金价格。

　　此外，对于房地产行业的发展，张明指出 ，房地产市场未来大的趋势，是会发生两个层面的分化。

　　第一个分化就是不同城市之间房价的分化。未来总体来讲，国内房价还有一些上升空间的就是一二线重点城市，这些城市有两个特点，一是年轻劳动力大量流入，净流入；二是有大量的优质公共资源。但这些城市的收益率会回归到一个正常水平。

　　第二个分化是中国的房地产企业市场正在快速的头部化。中国目前还有8万多家房地产开发商。目前排名前一百名的开发商，大概占整个销售额的60%。未来那些聚焦在三四线城市的中小开发商，可能会面临更多挑战。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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