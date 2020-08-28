商务部：推动国内国际双循环 全力以赴稳外贸

人民网北京8月28日电 （栗翘楚）8月28日，商务部在福建省福州市召开全国稳外贸工作会议。商务部党组高度重视，钟山部长提出明确要求，任鸿斌部长助理出席并讲话。福建省郭宁宁副省长出席并致辞。各省、自治区、直辖市、计划单列市商务主管部门代表和海关总署、进出口银行、中国出口信用保险公司等部门和单位负责同志共150人参会。

任鸿斌表示，党中央、国务院高度重视稳外贸工作。今年以来，面对突如其来的疫情对外贸发展造成的严峻挑战，国务院及时出台了一系列超常规稳外贸政策措施，支持外贸发展。各地区、各部门狠抓政策落实，切实为企业纾困解难。广大外贸企业迎难而上、创新发展。各项工作取得积极成效，1-7月，我国外贸回稳向好、好于预期，也好于全球主要经济体。

会议指出，目前疫情仍在全球持续蔓延，世界经济严重衰退，国际贸易急剧萎缩，贸易壁垒明显增多，产业链供应链风险上升，我国外贸发展面临的形势更加复杂严峻。同时也要看到，我国外贸发展也面临诸多有利条件。我们有党的领导和社会主义制度的优越性，有国内超大规模的市场空间，有广大外贸企业的创新精神。

会议强调，要统筹推进常态化疫情防控和商务改革发展工作，推动国内国际双循环相互促进，全力以赴稳外贸。重点做好10方面工作：一是继续狠抓政策落实。二是全力支持企业抓订单，办好第128届广交会。三是加快培育外贸新业态。四是大力培育新增长点。五是推进贸易创新发展。六是稳定加工贸易发展。七是促进边境贸易发展。八是要积极扩大进口，精心办好第三届中国国际进口博览会。九是支持出口产品转内销。十是要继续提升贸易便利化水平。

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