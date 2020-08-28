阳光保险：用科技之力 进阶救灾能力

近日，银保监会召开第258场新闻发布会介绍银行保险业防汛救灾行动，阳光保险集团总经理、阳光财险董事长李科在发言中表示，保险作为经济“减震器”和社会“稳定器”，以保障生命、财产安全为己任，充分发挥风险保障功能，成为防汛救灾前沿中的一只基石力量。

事前事后，全方位保障

李科表示，自成立之日起，阳光保险就把“爱与责任”作为自己的核心理念，在坚守保险主业的同时，积极践行企业社会责任。

“宁可备而不用，不可用时无备”。保险，作为风险管理机构，一直提前布局灾前预警。早在今年4月下旬，阳光保险旗下阳光财险就启动专项行动，搭建覆盖到县的洪涝灾害救援服务网络，密切监测各地暴雨预警，收集洪涝灾害动态信息，通过手机短信、微信等多渠道推送预警信息，主动向客户提供安全防范建议，提示机构做好理赔服务应对等。

专业力量的介入，是将各类损失降到最低的有效措施。阳光财险通过客户大数据画像，筛选出九类汛期高风险客户，组织专业风控工程师，协助高风险客户加强风险隐患点的检查、排查，协助落实避险措施，做好防灾防损。数据显示，截至目前，阳光财险密切监测暴雨、洪涝、台风等信息，第一时间向客户发送防灾提示370万条；向企业发放《汛期防灾防损告知书》超4万份，提供现场专业防灾防损服务2436次，为客户筑起严密的防灾安全网。

灾前预警，是试图将灾难损失降到最低的有效手段；灾后重建，则是事关家园恢复、人民美好生活继续、助力六保六稳大局的重要措施。对于阳光保险等金融机构而言，深度挖掘灾后重建过程中政府、企业及人民群众的痛点与实际需求，保证救灾、理赔资金及时到位，充分发挥金融力量优势，稳住市场主体、稳住就业，保障民生，是重建的基础所在。

李科指出，发挥主业优势，在此方面，阳光保险升级保险保障，打造“定制款”产品，以“保险+服务”的形式助力灾后重建。

细分来看，阳光保险在防汛救灾保障第一线看到了不同企业的“痛点”所在，因此，因情施策、定制化保障，成为这次阳光保险加码防汛救灾保障的一大特点。针对中小微企业，考虑其抗风险能力弱、投保率普遍偏低、风险保障不足等痛点，阳光财险迅速推出“老板安心3.0”，覆盖因洪涝灾害造成财产损失、导致营业中断等风险，适合住宿、餐饮、美发、商超等各类中小微企业，保费低、保障足、覆盖全、投保灵活简便，为小微企业发展筑牢安全防护墙，截至7月末，已为近7000家中小微企业提供160余亿元风险保障。

针对大中型企业，以灾后重建工程为例，在传统的财产保险产品基础上，阳光财险开办的建筑工程履约保证保险、农民工工资支付保证保险，可作为保证金的替代形式，为施工企业降低资金占用成本和融资成本，直接将资金充分投入灾后重建项目，也为广大农民工及时拿到工资安装了防火墙。同时，阳光财险还推出建筑施工安全生产责任保险产品，可提供事故预防服务，为施工企业提供包括风险评估、隐患排查、人员培训在内的专业风险管理服务，利用互联网技术对工地特种设备、车辆安全、承包商等进行精细化管理，实现隐患排查智能化，助力企业安全施工。

此外，在民生保障方面，阳光财险还开发了价格低、保障足、覆盖全的灾害救助类保险产品，积极参与各地政府的灾害民生综合保险项目，缓解政府社会治理压力；同时，围绕脱贫攻坚，积极为贫困人口提供灾害救助保险保障。

服务方面，与时间赛跑，为加快灾后重建，阳光保险开通理赔绿色通道，全面排查客户情况，积极主动为客户提供施救、安抚，损失核定及后续处理方案等“一站式”服务；对个人客户推行线上“免单证”快速理赔，车险最快案件从客户报案到收到赔款仅用10几分钟；对50万元以下的企业财产损失等案件，现场定损并同时签署赔付协议，简化理赔手续快速赔款，切实提升处理效率；对大额企业财产损失案件，损失初步确定即可提前预付赔款，帮助企业快速恢复生产。

统计数据显示，自3月底入汛以来，阳光财险公司共处理暴雨灾害损失案件2.01万件，针对受灾企业及个人的损失立案金额已达5.4亿元，结案率87%，金融资金的最大化及时到位，为受灾群众恢复生产生活、重建家园，提供了强劲支撑。此外，据了解，阳光保险在投资板块上也做了重点倾斜，今年累计向重庆、湖南、四川等8个重灾区省份新增投资64.5亿元，用金融力量缓解受灾当地政府压力，为抗洪救灾和灾后重建提供了强有力的财力保障。

用科技之力，进阶救灾能力

防汛救灾，无论是事前预防，还是事后重建，可以确定的是，都需要同时间赛跑，这关乎到抵御灾难的速度、精度及力度。恰好，科技，跨越地域、跨越空间，是防汛救灾最重要的提升速度、精度的武器。

李科认为，在今年的防汛救灾中，保险业也展示出较为强劲的科技感。以阳光保险为例，在支持防汛救灾，灾后重建工作中，保险科技的应用发挥了不容小觑的作用。例如，在协助客户做好防灾防损方面，阳光财险依托全能保移动端的风勘系统，内置风险评估模型，通过业务人员现场拍照和输入相关数据因子，便可即时出具风险评估报告，为客户多角度提供风险防控建议。

在查勘理赔方面，车险报案集中调度“一键赔”处理，该模式通过融合人工智能、大数据等先进技术，极大提高了理赔自动化处理能力，有效压缩理赔流程。据了解，汛期阳光保险“一键赔”的车险案件使用率达到了72%，54%的理赔案件于当天进行赔付。

非车险方面，阳光财险也积极借助小程序和APP的视频连线、远程认证等科技手段，为客户提供智能高效、安全贴心的理赔服务，其中，家财险可通过微信小程序自助办理查勘、定损、赔付，大幅提升处理时效。

李科表示，特别值得一提的是，今年上半年，阳光财险的阳光汇人伤线上理赔服务平台上线。通过与集团公司旗下阳光融和医院的深度融合，构建了“保险+医疗”人伤理赔新模式，在全行业率先实行人伤理赔的全国业务集中。当人伤交通事故发生后，阳光汇平台将及时为每一位伤者配备线上医生，提供24小时在线咨询服务，帮助伤者解决诊疗难题，从而有效提高了人伤理赔服务质量。

“都说灾难是能力最好的试金石。此次，阳光保险能够第一时间迅速用科技之力有效助力防汛救灾，很大程度上，也基于其平时的创新积累。”

据李科介绍，近几年，在国家不断强调科技强国，行业不断推进科技赋能、弯道超车的大背景下，阳光保险早已开启保险科技布局储备、赋能主业之路。

据了解，2015年阳光保险全面实施数据阳光战略，并以凤凰工程科技赋能项目为抓手，围绕客户和客户接触点员工打造了一系列平台工具，如直接面向客户的官网、官微、车生活APP、一键赔APP和小程序，赋能理赔服务人员的E赔工具，服务销售人员的全能保APP等。

当然，科技对于传统保险业务的赋能，仍在继续。今年以来，新冠疫情以及洪涝灾害更加速倒逼了保险业线上化进程。对于未来，阳光保险集团总裁李科表示，已启动全面线上化经营和智能化运营模式变革，未来，将通过线上化、智能化、平台化、组织扁平化，围绕客户需求，重塑业务流程，变革运营模式，实现科技替代人力，赋能优化效率，打造全线上、智能化闭环经营能力，提高运营效能，提升客户体验，促进公司高质量发展。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)