行走自贸区丨抢抓机遇再出发 海南洋浦港内外贸航线日益加密

中国网讯 8月27日下午，“行走自贸区”网络主题活动记者团走进洋浦这个海南自由贸易港的先行区和“样板间”，近距离探访洋浦在海南自由贸易港带来的利好政策影响下的发展变化。

洋浦港小铲滩码头的起重机。刘佳亮 摄

根据《海南自由贸易港建设总体方案》，对以洋浦港作为中转港从事内外贸同船运输的境内船舶，允许其加注本航次所需的保税油；对其加注本航次所需的本地生产燃料油，实行出口退税政策。对符合条件并经洋浦港中转离境的集装箱货物，试行启运港退税政策。“相关细则落地后，光在燃油成本上，航运企业就能省下很大一笔钱。”洋浦经济开发区交通运输和海洋局副局长邵晋宁给记者算了笔账，在航运企业的生产成本中，油料成本占比高达40%。而按测算结果预计，像“天盛河”号这样的货轮，跑一趟锦州至洋浦航线，可加注553吨保税油，单航次就能节省约几十万元。未来更多相关市场主体落户洋浦，形成良性竞争后，航运企业加油成本预计会更低。

在零关税、低税率、出口退税等多项利好政策的叠加影响下，截至目前，今年洋浦经济开发区新增水运行业市场主体10余家，预计到年底新增水路运输周转量达1400亿吨公里，自贸港政策带给洋浦地方经济贡献效果会比较明显。洋浦内外贸航线也不断加密，港口集装箱作业量飙升。

洋浦经济开发区交通运输和海洋局副局长邵晋宁介绍洋浦港发展规划。刘佳亮 摄

“去年洋浦的内外贸航线只有22条，而今年截至目前已经增加到31条，5月以来就新增了4条外贸航线和1条内贸航线。”邵晋宁告诉记者，今年7月，洋浦港单月集装箱吞吐量首次突破10万标箱，同比增长58%。下一步，洋浦将通过不断加密内外贸航线，加快航运要素集聚、为打造区域国际集装箱枢纽港夯实基础。

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