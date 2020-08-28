商务部服贸司负责人就调整发布的《中国禁止出口限制出口技术目录》答记者问

8月28日，商务部会同科技部调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》（商务部 科技部公告2020年第38号，以下简称《目录》）。商务部服贸司负责同志就《目录》有关问题回答了记者提问。

一、《目录》调整的背景和主要考虑是什么？

根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》，商务部会同科技部制定、调整并公布禁止或限制出口的技术目录，主要目的是规范技术出口管理，促进科技进步和对外经济技术合作，维护国家经济安全。上一次《目录》修订是在2008年，距今已有10年多时间。随着科学技术迅速发展以及我国科技实力和产业竞争力不断提升，根据国际惯例及时调整《目录》势在必行。这次《目录》调整删除了4项禁止出口的技术条目，并对限制出口的技术内容进行了调整。

中国政府一直坚持以开放促发展，坚持创新能力开放合作，致力于营造良好的科技创新和国际合作环境，促进技术创新要素自由流动。党的十八大以来，我国技术贸易稳步快速发展。据商务部统计，2013年，中国技术出口合同金额200亿美元，不到进口合同金额的一半；2019年，技术出口合同金额321亿美元，已基本接近进口合同金额。技术出口既优化了我国的出口结构，也推动了相关贸易伙伴产业升级和经济发展。今后，我们将进一步加强与世界各国的技术贸易合作，不断优化技术贸易营商环境，促进我国技术贸易健康有序可持续发展。

二、本次《目录》调整的主要内容有哪些？

本次《目录》调整先后征求了相关部门、行业协会、业界学界和社会公众意见，共涉及53项技术条目：

一是删除微生物肥料技术、咖啡因生产技术、核黄素生产工艺、维生素发酵技术等4项禁止出口的技术条目。

二是删除新城疫疫苗技术、天然药物生产技术、功能性高分子材料制备和加工技术、化学合成及半合成药物生产技术、信息安全防火墙软件技术等5项限制出口的技术条目。

三是新增农业野生植物人工繁育技术、绒山羊繁育和品种培育技术、空间材料生产技术、大型高速风洞设计建设技术、航空航天轴承技术、激光技术等23项限制出口的技术条目。

四是对21项技术条目的控制要点和技术参数进行了修改，涉及农作物繁育技术、水产种质繁育技术、化学原料生产技术、生物农药生产技术、航天器测控技术、空间数据传输技术、地图制图技术、信息处理技术、真空技术等领域。

三、此次商务部、科技部只发布了《中国禁止出口限制出口技术目录》调整内容，请问对《中国禁止进口和限制进口技术目录》有怎样的考虑？未来还有哪些工作计划？

目前，商务部、科技部仍在有序推进目录修订工作。下一步，将进一步删减调整《中国禁止出口限制出口技术目录》；同时，根据2019年底修订发布的《禁止进口限制进口技术管理办法》，大幅精简《中国禁止进口限制进口技术目录》，进一步突出市场调节作用。

中国政府高度重视优化技术贸易营商环境，积极推进技术贸易便利化。今年以来，商务部印发了《关于在疫情防控期间进一步便利技术进出口有关工作的通知》，积极推进技术进出口合同登记无纸化工作，并研究放宽技术进出口经营主体限制的措施。下一步，商务部将继续推出更多技术贸易便利化措施，不断完善技术贸易促进平台，加强同世界各国的技术贸易交流与合作。

四、请问技术出口如何界定，具体包括哪些形式？企业如果出口限制类的技术，需要如何进行申请？

根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》，技术出口是指从我国境内向境外，通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为，包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让、技术服务和其他方式的技术转移。也就是说，凡是涉及向境外转移技术，无论是采用贸易还是投资等其他方式，均要遵守《中华人民共和国技术进出口管理条例》的规定。

技术出口分为自由、限制和禁止三类，其中自由类技术实行事后合同登记备案，限制类技术进出口需要申请许可证。2007年起，商务部已将限制类技术进出口许可权限下放至各省、自治区、直辖市商务主管部门。商务主管部门收到技术出口申请后，会同科技主管部门进行审查，自收到申请之日起30个工作日内作出批准或者不批准的决定，对批准的发给《技术出口许可意向书》。申请人取得意向书后，方可对外进行实质性谈判，签订技术出口合同。申请人签订技术出口合同后，必须申请《技术出口许可证》。商务主管部门对技术出口合同的真实性进行审查，自收到相关文件之日起15个工作日内，对技术出口作出许可或者不许可的决定，如果准予许可，颁发《技术出口许可证》。技术出口合同自技术出口许可证颁发之日起生效。

(责编：岳弘彬)