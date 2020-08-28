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百度地图：注册开发者190万 个性化语音包每日播放1亿次

2020年08月28日18:00  来源：北京商报
 
原标题：百度地图：注册开发者190万 个性化语音包每日播放1亿次

　　8月27日，百度副总裁、百度地图事业部总经理李莹宣布：百度地图智能语音助手用户量超4亿、注册开发者达190万、个性化语音包每日播放次数达1亿、百度地图人工智能领域专利超50%。

　　今年是百度地图上线15周年，也是全球抗疫的一年。百度地图用数据和AI技术，从导航、停车、叫车等多方面助力科学防控。2020年百度地图上线了“一键呼叫 Robotaxi”、“繁星计划”、AI室内导航、智能停车解决方案升级版、智能首页等功能和服务。加速AI技术落地。

　　在15年间，百度地图推出了AR步行导航、智能语音助手、语音定制等功能，目前正在通过全景时光机、急救车护航播报、母婴室地图等功能，逐渐成为智能时代国家经济和社会发展的战略基础设置，这是百度CTO王海峰对百度地图发展路径的总结

(责编：毕磊、夏晓伦)
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