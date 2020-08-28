百度地图：注册开发者190万 个性化语音包每日播放1亿次

8月27日，百度副总裁、百度地图事业部总经理李莹宣布：百度地图智能语音助手用户量超4亿、注册开发者达190万、个性化语音包每日播放次数达1亿、百度地图人工智能领域专利超50%。
今年是百度地图上线15周年，也是全球抗疫的一年。百度地图用数据和AI技术，从导航、停车、叫车等多方面助力科学防控。2020年百度地图上线了“一键呼叫 Robotaxi”、“繁星计划”、AI室内导航、智能停车解决方案升级版、智能首页等功能和服务。加速AI技术落地。
在15年间，百度地图推出了AR步行导航、智能语音助手、语音定制等功能，目前正在通过全景时光机、急救车护航播报、母婴室地图等功能，逐渐成为智能时代国家经济和社会发展的战略基础设置，这是百度CTO王海峰对百度地图发展路径的总结
麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！ 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】
统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】
统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】
国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】