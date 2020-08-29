大学生返校在即 豆豆兼职开启“学习+工作”新模式

“这一天终于来了”“在家躺了半年，终于重启上学模式了”，面对返校临近，大学生是五味杂陈，也有不少大学生开始忧虑，“怎么办，如今的我居然是毕业年级了”，“今年找工作不容易，开始为工作发愁了”……

八月下旬，全国不少高校陆续迎来学生返校，作为青年群体兼职平台，“豆豆兼职”将为大学生提供安全、可信赖的兼职服务，助力大学生累计工作经验，开启“学习+工作”新模式。

目前，很多单位招聘人才时，都将“是否拥有工作经验”作为应聘的重要条件。一名人才资源部主要负责人表示，工作经历非常重要，一本有分量的简历是块敲门砖，是得到面试机会的主要前提。求职的大学生们则普遍缺乏工作经验，不能达到企业的要求。

“豆豆兼职”垂直于在校大学生及毕业五年内的青年群体，为大学生提供海量的个性化兼职工作岗位，利用平台优势构建人才大数据，进行智能化人才精准匹配与精细管理，满足个性化求职需求，推动青年群体灵活用工发展，实现企业降本增效，缓解用工结构矛盾，全面满足大学生个性化、定制化的兼职需求。（牛广文）

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