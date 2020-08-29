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新地标崛起 南焦超高层商业综合体项目结构封顶

2020年08月29日00:26  来源：大众网
 

　　8月25日上午，伴随着最后一方混凝土加入料斗，此时礼炮齐响，标志着由中建六局城建公司承建的石家庄南焦超高层商业综合体项目T1塔楼主体结构正式封顶。

　　南焦城中村改造项目商品区7号地块商业综合体项目位于河北省石家庄市裕华区体育大街，总建筑面积近40万㎡，由T1塔楼和商业裙房组成，T1塔楼建筑高度205.95m，地下3层，地上44层。商业裙房建筑高度40m，地上7层，为石家庄市重点工程。

　　该工程目前为石家庄市裕华区第一高楼建筑，项目建成后将集娱乐、办公、酒店、多功能为一体的大型商业综合体，将进一步引领城市全新生活方式，打造成为省会新地标。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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