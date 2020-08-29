银保行业公司治理三年行动方案出炉 今年对机构全面评估

银保监会近日在监管系统内印发《健全银行业保险业公司治理三年行动方案（2020-2022年）》（下称《方案》），着力推动国有机构党的领导与公司治理有机融合，提出一系列针对性改进措施，并按照急用先行、逐步深入、相互衔接的思路在今后三年进行安排。

据了解，《方案》在监管系统内印发，是银保监会加强和完善公司治理监管、推动行业提升公司治理质效的行动指南。《方案》不属于行政规范性文件，不直接作为监管执法依据。

第二至第八部分是工作重点规划

第一部分突出强调了健全银行业保险业公司治理的指导思想、基本原则和总体目标；

第二部分至第八部分分别从推动党的领导与公司治理有机融合、开展公司治理全面评估、规范股东行为、提升董事会等治理主体履职质效、健全激励约束机制、加强利益相关者权益保护、强化外部市场约束等方面，规划了今后三年健全银行业保险业公司治理的各项重点工作；

第九部分明确了提升监管效能的具体措施；

第十部分要求强化组织保障，明确要统一思想认识、加强统筹、夯实责任，确保落实到位。

将推动党的领导与公司治理有机融合放在首要位置

银保监会有关部门负责人表示，党的领导是做好一切金融工作的根本保证，是中国特色银行业保险业公司治理的本质特征。

《方案》将推动党的领导与公司治理有机融合放在首要位置，强调要推动国有机构党组织切实发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。

今年要进一步明确并推动国有机构认真落实党的领导融入公司治理的具体要求，如制定和完善党委前置研究讨论的重大经营管理事项清单并严格落实。

明后年要持续探索完善党的领导与公司治理有机融合的方式和路径，如研究完善国有机构党组织与董事会、监事会之间的沟通机制等。

开展公司治理全面评估

《方案》明确，今年要压实评估责任、严把评估标准、强化问责处罚、进行适度披露、推动问题整改，确保首次银行保险机构公司治理全面评估取得实效；明后年要重点抓好评估结果应用和难点问题整改，完善评估制度和工作机制，更好发挥公司治理全面评估对健全行业公司治理的引领作用。

（人民日报中央厨房点金工作室 贺霞 唐晓蓉）

(责编：李都也(实习生)、李栋)