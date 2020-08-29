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消费券"薅羊毛"花式套路 外地"黄牛"用虚拟定位软件抢券

袁璐

2020年08月29日08:52  来源：北京日报
 

　　本报讯（记者 袁璐）自新冠肺炎疫情发生以来，全国多地陆续开始发放消费券。8月18日，北京再次集中发放新一轮170万张北京消费券。但记者调查发现，伴随“派券”热潮，“羊毛党”也闻风而来。一些“羊毛党”藏身贴吧、闲鱼等平台，或公开收购消费券，或代付加收手续费，出现不少花式“薅羊毛”的套路。

　　“最后一波，收京东消费券，有意者联系”“北京消费券9折收，不需要垫资”“收北京消费券九折券，价格合理”……随着一批北京消费券即将在9月1日过期，记者注意到，在贴吧、闲鱼、微博等平台，不少“黄牛”纷纷发出求购贴，并根据消费券的不同种类给出几元至近百元的不同报价。

　　记者跟数名“黄牛”交谈发现，北京消费券中以京东平台发放的线上智能消费券最为抢手，收购价格介于35元至60元之间。据了解，该券可购买指定智能产品满2000时使用，享受9折优惠，最高可减400元，仅限北京收货地。“相比其他消费券减免几十元，线上智能消费券减免金额大很多，在市面上需求也大，之前抢券时很多人发现近乎‘秒空’。”一名黄牛对记者表示。

　　不过，普通用户领取的智能消费券只能在自己的京东账户中使用，“黄牛”如何能够收购？“我把别人要付款的商品链接发给你，你帮我下单，或者你把京东账号交给我来操作。下单选择货到付款就行，完成后我直接转费用给你。”上述黄牛解释道。

　　记者注意到，由于北京消费券仅限北京地区消费使用，此前不少外地“黄牛”为赚取高额电子智能产品的差价，不惜通过虚拟精灵等虚拟定位软件来抢券，再选择北京任意一个丰巢快递柜接收下单产品，最后利用顺丰快递转运至外地。“难怪我之前没有抢到第一轮北京电子消费券，原来是这么多职业黄牛盯上了。”市民于先生说。

　　除了“黄牛”收购，记者调查发现，部分市民也在社交平台上主动兜售手中的消费券，此外还出现了线下餐饮远程代付消费券等套路。“新辣道、汉堡王、云海肴等都能满160元减60元，一张券加收10元手续费，你把商家付款码截屏给我就行。”一名闲鱼卖家表示。

　　对于这些花式“薅羊毛”套路，专家呼吁，消费券核销有待加强监管。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林建议，要从提高违规违法行为经济成本的角度设计消费券，对消费券的金额和使用频率进行限制，消费券金额不宜过大，使用次数有限。此外，一旦发现有使用异常的个人或商家，可将其列入黑名单，取消补贴资格，加大对其打击力度。

　　涉事平台京东方面对记者回应称，在北京消费券发放过程中，京东集团、京东数科和京东零售风控联手部署核心能力，全程监控管理北京消费券的领取、支付、核销、资金结算全流程，并实施了多重鉴权验证等方式，保证北京市范围内用户领用消费券；在核销受理环节中通过防机器刷券技术等防范可能发生的欺诈风险、虚假交易风险等，保障北京市民享受消费券带来的优惠福利，守护商家与用户的合法权益不受侵害。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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