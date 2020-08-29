银行卡清算领域迎首家外卡组织入场 银联"一家独大"格局将打破？

原标题：银行卡清算领域迎首家外卡组织入场

我国金融业对外开放再次迎来标志性事件。昨天，美国运通与连连集团在华合资清算机构——连通（杭州）技术服务有限公司在杭州市举行揭牌仪式，银行卡清算行业在对外开放的道路上迈出坚实一步。

全新的美国运通品牌人民币信用卡不仅能在境内外接受线上线下商户使用，也能在国内主流移动支付平台绑卡支付，并且所有境内外消费均以人民币结算和入账，持卡会员每月只需直接还人民币即可。在金融业界人士看来，美国运通入局后，我国银行卡清算市场放进来一条“鲶鱼”，曾经“一家独大”的中国银联将迎来新一轮的市场竞争。

如何使用？

支持主流移动支付平台绑卡支付

过去中国境内的每一张银行卡，只要涉及人民币消费，就绕不开中国银联，卡上也少不了一个“银联”的标识。但对于来中国旅游、商务、短暂居住等国外用户来讲，其经常使用的如VISA卡等外卡在中国境内的许多地方并不适用，往往通过提取现金进行消费，因为外卡组织并没有在中国获得银行卡清算牌照。

而连通公司负责筹建的银行卡清算网络，将处理美国运通品牌卡在中国大陆地区的线上线下支付交易，也将和国内主流银行等支付机构合作，国内用户可以申请由美国运通负责清算的银行卡——卡面上有美国运通（American Express）标识的单标人民币卡。

美国运通成立于1850年，服务网络遍及全球100多个国家和地区，业务集发卡、商户收单和支付清算于一身。作为国际卡组织巨头之一，美国运通对于不少经常使用信用卡的人来说并不陌生，更为大众所熟知的是有“卡中之王”称誉的百夫长黑金卡。

从8月开始，连通公司携手包括国内16家主流银行、3大移动支付头部平台和7家非银行支付机构在内的首批合作伙伴分批稳步有序地开展银行卡清算业务。

“我们在中国市场首创发行‘一芯双应用’人民币卡。”连通公司首席业务发展及创新官龚亮透露，在银行现已发行的美国运通品牌人民币信用卡产品中，芯片同时满足国外和国内的支付清算应用标准，持卡人不再需要办理“国内一张卡、国外一张卡”，一张卡在手就可全球通行。

有何意义？

提高我国支付清算服务水平

此前，6月13日，央行网站发布消息称，央行向美国运通在我国境内发起设立的合资公司连通（杭州）技术服务有限公司核发银行卡清算业务许可证。美国运通成为了国内首家也是目前唯一一家获得银行卡清算业务许可证的外卡组织。

“这是我国扩大金融业对外开放、深化金融供给侧改革的又一具体反映，有利于提高我国支付清算服务水平和人民币国际化，为金融消费者提供多元化和差异化的支付服务。”央行称。

易观分析金融行业分析师王蓬博认为，消费者将有更多选择权利，人民币结算也让国内游客出国消费更加方便。

值得一提的是，除了通过合资公司已经获得银行卡支付清算牌照的美国运通，Visa和万事达卡也在紧锣密鼓地开展申请工作。今年2月11日，央行网站发布消息称，央行审查通过万事网联公司银行卡清算机构筹备申请。按照相关规定，万事网联公司需在一年筹备期内完成筹备工作后，依法定程序向中国人民银行申请开业。

挑战银联？

侧重提供差异化服务

中国银联作为国内第一家获得银行卡清算牌照的卡组织，已经在国内开展清算业务超过10年。美国运通入局，是否将和银联展开正面竞争？又是否能挑战银联“一家独大”的市场地位？

“中国市场是开放的，我们将是一个补充，以产品管理和高端服务、客户管理、风险及信息管理领域、海外权益等优势提供差异化服务。”连通公司首席执行官刘伟德对此回应称。

实际上，银联旗下的云闪付是首批与美国运通合作的机构，最新推出的美国运通人民币卡将可以在云闪付APP平台上进行绑卡，持卡用户可享受支付、还款、扫码乘坐公交等服务。有业内观点认为，银联和美国运通之间会是一种“动态博弈”的过程。

王蓬博分析称，在品牌效应方面，银联品牌深入人心，和行业绑定更加深入，在政策支持和行业合作方向都存在巨大优势，国内信用卡市场竞争激烈，连通公司在短期内仍要适应自己挑战者的角色。

(责编：李都也(实习生)、李栋)