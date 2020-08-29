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商务部：东亚合作经贸部长系列会议就多项合作达成共识

2020年08月29日09:12  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月29日电 （栗翘楚）8月27至28日，第19次中国—东盟（10+1）经贸部长会议、第23次东盟—中日韩（10+3）经贸部长会议和第8次东亚峰会（EAS）国家经贸部长会议等东亚合作经贸部长系列会议以视频形式举行，商务部部长钟山出席上述会议。各方就共建“一带一路”、中国与东盟及区域国家抗疫和经贸合作、稳定提升地区和全球供应链产业链、推动东亚及世界经济一体化、维护多边贸易体制等地区和国际重要经贸问题深入交换意见。东盟十国及日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度、美国、俄罗斯等东盟对话伙伴国经贸部门负责人出席相关会议。

在10+1会议上，双方高度赞赏中国—东盟贸易投资合作逆势保持强劲增长，实现双方互为最大贸易伙伴的历史性突破。双方对中国—东盟自贸区全面建成十周年来取得成果表示满意，将继续深化自贸区建设，更好惠及双方企业和人民。同时，稳步推进中国—东盟东部增长区和澜湄跨境经济等次区域合作，加快实施发展援助合作，共同办好第17届中国—东盟博览会。会议取得三项成果：一是就中国—东盟自贸区升级《议定书》未来工作计划达成一致；二是确认“原产地规则执行能力建设”等合作项目立项；三是重申以中国和东盟10国经贸部门负责人名义共同发表的《抗击新冠肺炎疫情加强自贸合作的联合声明》。

在10+3会议上，各方一致表示将切实落实10+3领导人抗疫特别会议共识，稳定提升区域供应链产业链，推动年内签署RCEP协定。会议还听取了东亚商务理事会工作汇报，一致表示支持建设更为强大、更加融合、更具竞争力的东亚经济。会议取得三项成果：一是通过《10+3关于缓解新冠肺炎疫情对经济影响的行动计划》，二是通过“加强10+3供应链互联互通联合研究”报告摘要，三是通过《10+3经济合作工作计划（2019-2020工作计划）进展报告》。

在EAS会议上，各方表示将推动实施合作倡议应对疫情对经济社会带来的负面冲击，维护供应链和市场稳定，促进各国经济复苏，增强地区经济韧性。各方支持世贸组织进行必要改革，共同努力实现开放、透明、非歧视性、稳定和互利共赢的贸易投资环境。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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