我国物流市场规模稳步复苏 前7月物流总额增速由负转正

人民网北京8月29日电 （记者乔雪峰） 记者从国家发展改革委获悉，1-7月，全国社会物流总额为149.7万亿元，按可比价格计算，同比增长0.5%，增速比上半年提高0.9个百分点。

其中，工业品物流总额为133.6万亿元，同比下降0.4%，降幅比上半年收窄0.9个百分点；进口货物物流总额为7.8万亿元，同比增长9.7%，增速比上半年提高1.4个百分点；单位与居民物品物流总额5.1万亿元，同比增长13.3%，增速比上半年提高3.2个百分点。

据中国物流与采购联合会发布数据显示，1-7月份，物流总需求延续复苏态势，工业物流基本平稳，进口物流需求保持较快增长，与消费、民生相关的物流需求持续回暖，新动能支撑作用持续增强，物流运行向好势头进一步巩固。

社会物流总额增长由负转正 物流需求止跌回稳

数据显示，1-7月份，全国社会物流总额为149.7万亿元，按可比价格计算，同比增长0.5%。年初以来，社会物流总额连续五个月负增长，7月份数据由负转正，反映全国物流需求总体水平已恢复至上年同期，与此同时物流需求结构继续优化，消费领域新动能持续发力。

工业物流需求呈现企稳的良好态势。1-7月份，工业品物流总额为133.6万亿元，同比下降0.4%，降幅比1-6月份收窄0.9个百分点，其中制造业物流需求增速实现由负转正，同比增长0.1%。从当月来看，7月份当月工业物流需求同比增长4.8%。其中，装备制造和高技术业物流需求明显加快，新兴产品物流需求高速增长。装备制造业同比增长13.0%，增速较上月加快3.3个百分点。高技术制造业同比增长9.8%，连续五个月保持8%以上的较快增长。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业增速超过10%。

民生消费物流需求持续增长。1-7月份，单位与居民物品物流总额增速比上半年提高4.6个百分点，连续两个月保持10%以上增长。网络销售、直播电商等新动能、新业态拉动电商物流与快递业务快速发展。1-7月快递业务量累计增长23.7%，7月当月增长超30%。

进口物流需求量保持较快增长。1-7月份，我国进口物流总额增长9.7%，增速比上半年提高1.4个百分点，连续三个月回升。主要货类中，大宗商品、农产品和部分机电产品进口量实现两位数增长。其中，进口铁矿砂同比增长11.8%；钢材同比增长49%；原油同比增长12.1%；粮食和肉类同比分别增长23%和74%;集成电路增长24.8%。

物流市场规模稳步复苏

1-7月份，物流业总收入5.7万亿元，同比下降1.5%，降幅比1-6月份收窄1.2个百分点。从结构看，电商、快递物流市场规模增势不减，1-7月份同比增长12.8%，增速比1-6月份提高0.8个百分点，连续四个月回升，是物流市场复苏的重要支撑力量。

7月份，中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数为50.9%，比上月回落4个百分点。其中，业务总量指数为50.9%，比上月回落4个百分点；新订单指数为50.4%，比上月回落4个百分点；设备利用率指数为50.4%，比上月回落5.2个百分点；物流服务价格指数为47.9%，比上月回落1.7个百分点；主营业务利润指数为46.2%，比上月回落3.6个百分点；从业人员指数为47.5%，比上月回落3.3个百分点。

7月份，中国物流与采购联合会发布的中国公路物流运价指数为98.6点，与上月基本持平，比去年同期回升0.5个百分点。其中，整车指数为99.0点，比上月回落0.05个百分点，比去年同期回升0.6个百分点；零担轻货指数为96.8点，比上月回升0.02个百分点，比去年同期回落0.05个百分点；零担重货指数为99.0点，比上月回落0.01个百分点，比去年同期回升0.6个百分点。

物流运行成本降幅继续收窄

据中国物流与采购联合会发布数据显示，1-7月份，社会物流总费用8.0万亿元，同比下降2.4%，降幅比上半年收窄1.6个百分点。分环节来看，运输、保管和管理环节物流成本降幅均呈收窄态势，分别比上半年收窄1.3、2.1和1.5个百分点。

总体来看，在宏观经济稳定复苏的基础上，物流运行回稳势头进一步巩固，但也要注意到影响平稳运行的风险点依然存在：

一是物流供需两端依然承压。进入7月，在南方强降雨天气影响下，部分地区遭受洪灾，基建项目、工程建设受阻，物流需求回升幅度有所减缓。7月物流业景气指数中的业务量指数、新订单指数均比上月回落4个百分点。加之当前全球疫情仍在持续蔓延，国际经贸形势复杂严峻，物流需求回复增长的持续性仍存在不确定性。

二是物流服务价格仍处于低位徘徊。在物流供需承压的同时，物流服务价格低位趋缓，总体处于较低水平。7月份，物流服务价格指数为47.9%，较上月回落1.7个百分点。其中，运输环节的沿海（散货）综合运价指数平均值为978.06点，较上月下跌3.6%；仓储环节的仓储收费价格指数为49.3%，较上月下降2.8个百分点。

三是物流企业盈利水平偏弱。重点调查企业数显示，物流企业收入规模仍然趋缓，1-7月份物流物流业务收入同比降幅超过5%，劳动力、资金成本进一步趋升，其中劳动力成本上涨8%，物流企业盈利水平尚未恢复往常水平，企业发展后劲有待提升。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)