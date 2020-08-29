京东方2020年上半年营收608.67亿元 同比增长10.59%

8月28日晚，京东方科技集团股份有限公司发布2020年半年度报告，报告显示，2020年上半年，BOE（京东方）营业收入608.67亿元，同比增长10.59%；归属于上市公司股东的净利润11.35亿元。其中，第二季度营收349.87亿元，同比增长22%，环比增长35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.26亿元，同比增长9%，环比实现大幅增长。

今年上半年，全球液晶显示屏出货量同比下滑6.6%，出货面积同比下滑0.8%。BOE（京东方）积极应对行业环境不利影响，显示器件出货量同比增长超15%，出货面积同比增长超10%。同时，BOE（京东方）优化产品结构，65英寸以上大尺寸产品、8K超高清产品、Oxide笔记本电脑显示屏等销量均实现大幅增长，柔性AMOLED显示屏出货量占全球总出货量的20.3%，华为、OPPO、摩托罗拉、LG、努比亚采用BOE（京东方）柔性屏产品的智能手机已上市销售。

显示业务继续保持领先的同时，BOE（京东方）智慧物联和智慧医工两大事业呈现高速增长态势，BOE（京东方）为A350新型民航驾驶舱提供航空显示解决方案，全球约20家航空公司将在A350飞机驾驶舱中采用该解决方案；AI体温预警系统、智能会议桌牌亮相北京饭店，以创新科技助力全国两会召开；数字艺术物联网产品BOE画屏与Funbook产品采用屏幕护眼技术与丰富的在线教育内容，平均月活率分别超70%和80%；BOE（京东方）推出的心血管疾病管理、糖尿病管理、智慧急救、智慧康养社区及智慧公卫体检已应用于家庭、社区、医院等诸多场景，为人们带来更智慧的健康医疗解决方案。

同期，BOE（京东方）还发布了“关于回购公司部分社会公众股份的方案”以及“2020年股票期权与限制性股票激励计划”。公告称，BOE（京东方）拟以自有资金回购部分社会公众股份，资金规模不超过20亿元，回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划。本次激励包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两种方式，计划授予的激励对象共计2974人，包括公告本激励计划时，在公司（含子公司）任职的核心技术团队及管理团队的骨干，其中研发人员占比超60%，40岁以下人员占比近8成。（记者乔雪峰）

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