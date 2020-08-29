京东方2020年上半年营收608.67亿元 同比增长10.59%

8月28日晚，京东方科技集团股份有限公司发布2020年半年度报告，报告显示，2020年上半年，BOE（京东方）营业收入608.67亿元，同比增长10.59%；归属于上市公司股东的净利润11.35亿元。其中，第二季度营收349.87亿元，同比增长22%，环比增长35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.26亿元，同比增长9%，环比实现大幅增长。
今年上半年，全球液晶显示屏出货量同比下滑6.6%，出货面积同比下滑0.8%。BOE（京东方）积极应对行业环境不利影响，显示器件出货量同比增长超15%，出货面积同比增长超10%。同时，BOE（京东方）优化产品结构，65英寸以上大尺寸产品、8K超高清产品、Oxide笔记本电脑显示屏等销量均实现大幅增长，柔性AMOLED显示屏出货量占全球总出货量的20.3%，华为、OPPO、摩托罗拉、LG、努比亚采用BOE（京东方）柔性屏产品的智能手机已上市销售。
显示业务继续保持领先的同时，BOE（京东方）智慧物联和智慧医工两大事业呈现高速增长态势，BOE（京东方）为A350新型民航驾驶舱提供航空显示解决方案，全球约20家航空公司将在A350飞机驾驶舱中采用该解决方案；AI体温预警系统、智能会议桌牌亮相北京饭店，以创新科技助力全国两会召开；数字艺术物联网产品BOE画屏与Funbook产品采用屏幕护眼技术与丰富的在线教育内容，平均月活率分别超70%和80%；BOE（京东方）推出的心血管疾病管理、糖尿病管理、智慧急救、智慧康养社区及智慧公卫体检已应用于家庭、社区、医院等诸多场景，为人们带来更智慧的健康医疗解决方案。
同期，BOE（京东方）还发布了“关于回购公司部分社会公众股份的方案”以及“2020年股票期权与限制性股票激励计划”。公告称，BOE（京东方）拟以自有资金回购部分社会公众股份，资金规模不超过20亿元，回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划。本次激励包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两种方式，计划授予的激励对象共计2974人，包括公告本激励计划时，在公司（含子公司）任职的核心技术团队及管理团队的骨干，其中研发人员占比超60%，40岁以下人员占比近8成。（记者乔雪峰）
林毅夫：中国经济前景光明 经济学家当不辜负时代 人民网北京8月29日电 （孙阳）一个月前，人民网财经在北大朗润园专访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，关于中国经济“半年报”和下一步发展前景，林毅夫给出了确定性答案。 一个月后，8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习…【详细】
财经观察：厨电行业加快优胜劣汰 新品类逆势增长 2020年上半年，受疫情影响厨电行业整体出现了下滑，但是仍然有不少品类有逆市增长的良好表现。与此同时，面对多变的市场环境，厨电企业、经销商、渠道商在2020年积极创新转型，寻求新形势下的突破。 厨电行业加快优胜劣汰 梳理…【详细】
深圳经济特区成立40周年 税收规模见证经济发展“质”的飞跃 2020年，深圳经济特区成立40周年。 1980年8月26日，南中国海边的小城响起了震耳欲聋的爆竹声——全国人大常委会第十五次会议决定建立中国第一批经济特区。 40年来，深圳经济特区的成长快速而茁壮，不仅以年均超过30%的增速，实现…【详细】
国家统计局解读《2019年全国科技经费投入统计公报》 人民网北京8月27日电 （杨曦）日前，国家统计局、科学技术部和财政部联合发布了《2019年全国科技经费投入统计公报》，国家统计局社科文司首席统计师邓永旭对此进行了解读。 一、研究与试验发展（R&D）经费突破2万亿元，投入强度进一步提高…【详细】