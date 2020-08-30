我国去年研究与试验发展经费投入超两万亿元

本报北京8月29日电 （记者陆娅楠）日前，国家统计局、科学技术部和财政部联合发布的《2019年全国科技经费投入统计公报》（以下简称《公报》）显示：2019年，全国共投入研究与试验发展经费22143.6亿元，比上年增长12.5%，连续4年实现两位数增长。
投入规模持续增长的同时，投入强度也再创新高。《公报》显示：我国研究与试验发展经费投入强度（与国内生产总值之比）为2.23%，比上年提高0.09个百分点；研发人员全时工作量计算的人均经费为46.1万元，比上年增加1.2万元。
分活动类型看，全国基础研究经费1335.6亿元，比上年增长22.5%；应用研究经费2498.5亿元，增长14.0%；试验发展经费18309.5亿元，增长11.7%。基础研究、应用研究和试验发展经费所占比重分别为6.0%、11.3%和82.7%。
分活动主体看，各类企业研究与试验发展经费支出16921.8亿元，比上年增长11.1%；政府属研究机构经费支出3080.8亿元，增长14.5%；高等学校经费支出1796.6亿元，增长23.2%。
分产业部门看，高技术制造业研究与试验发展经费3804.0亿元，投入强度为2.41%，比上年提高0.14个百分点；装备制造业研究与试验发展经费7868.0亿元，投入强度为2.07%，比上年提高0.16个百分点。
分地区看，研究与试验发展经费投入超过千亿元的省（市）有6个，分别为广东、江苏、北京、浙江、上海和山东。
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