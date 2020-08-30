浙江湖州电力赋能城市绿色发展

绿水逶迤去，青山相向开。浙江省湖州市牢固树立绿水青山就是金山银山理念，始终坚持生态立市，坚定不移走绿色发展道路。国网湖州供电公司立足湖州生态优势，以“生态+电力”为路径，将电力工业发展与城市生态文明建设深度融合，加速构建清洁低碳、安全高效的能源体系，提升社会综合能效水平。

绿色电能

为地方发展注入澎湃动力

近年来，湖州加快推进特高压建设，形成全长110千米、宽度不超过600米的特高压密集输电通道——“湖州廊道”，成为各电压等级齐全、电网分布密集的电力输送核心区。目前，“湖州廊道”额定输送容量2980万千瓦，是西电东送、三峡电力外送及皖电东送的主要走廊和华东电网东西连接的主要汇集点。

为保障特高压“湖州廊道”安全稳定运行，国网湖州供电公司积极探索人工网络、监测装置、直升机/无人机“三位一体”立体巡检模式，率先在特高压密集输电通道布局建设5G网络工程，联合江苏、安徽相关单位组建长三角特高压输电红色联盟，护航特高压“湖州廊道”安全稳定运行，保障清洁能源可靠输送。

此外，国网湖州供电公司还加大绿色能源供应，大力推进±800千伏白鹤滩至浙江特高压直流工程和长龙山抽水蓄能500千伏配套工程，有效提高清洁能源比例。创新建立新能源集中管控平台，推进“光伏云网”试点，实现新能源“可视、可监、可管”。加强太阳能、风能等新能源发电项目的配套电网送出工程建设，实现新能源全接入、全消纳。

作为绿色发展的重要能源保障，国网湖州供电公司高质量推进各级电网协调发展，全面实施乡村电气化提升工程。在安吉开展乡村电气化建设，试点开展安吉“两山”示范区高弹性电网规划，将生态农网“一村一规划”全面纳入美丽乡村发展规划，“线杆融景、变台为景”，促进电网与“绿水青山”协调发展和深度融合。在建设中，注重构塑农村生态电网，合力推进“线乱拉”专项治理、架空线入地等，推动现代化的电力设施与古朴雅致的乡村环境相融合。

湖州积极引导重点耗能行业加大节能力度，推动燃煤等高污染燃料锅炉的整治淘汰，扩大生产领域的电能利用。2019年，湖州市启动“生态+电力”示范城市建设，计划到2021年，电力在终端能源消费中的占比不低于40%，新增电能替代量7亿千瓦时，形成一批可推广复制的“生态+电力”经验。计划到2022年末，基本形成应用场景丰富、系统平台完善、规则流程明晰、商业模式成熟的低碳发展生态圈，为湖州注入更加清洁、强劲的发展动能。

生态赋能

照亮全面小康新图景

在湖州市长兴县小浦镇，一条延绵22公里的全电动输送带穿越群山，将水泥熟料运送至水运岸电码头。这条“全电运输、全电仓储、全电装卸、全电泊船”的“全电物流”，年运输量可达1050万吨，全年可节约燃油2026吨，减少尾气排放14278吨，有效减轻了扬尘、噪音、尾气污染。

国网湖州供电公司积极打造绿色用能产业生态圈，推动能源数据共享，建立监测平台，汇集煤、油、气、电等能源数据，开展企业能耗和能效监测分析，推动产业升级与能源变革。德清县莫干山上星星点点的民宿群落基于“绿聚能”产业联盟，凭借智慧用能采集监测系统实施精准能效管理，加速推进能源综合利用。

追求绿色时尚，拥抱美好生活。在湖州，“全电厨房”“全电商铺”打造低碳节能文化新街区，促进智能科技元素与传统文化融合；物业、安防、家居、汽车充电融入以电为中心的新型能源体系，未来社区引领智慧绿色生活；世界丝绸之源钱山漾遗址所在的潞村探索用电设施的智能互联和家庭智慧用能，推动古村落焕发新活力。在安吉黄杜村的国家级万亩茶园，有了茶农双电源、“白茶专用”配变、集中炒茶区“三大电法宝”的助力，白茶年产值突破了4亿元。2019年，全村人均收入超过4.5万元。

近年来，国网湖州供电公司积极推进港口绿色岸电工程，在京杭运河湖州段实现岸电全覆盖。截至目前，湖州航区共建设岸电设备355套，每年可减少燃油消耗120吨，减排二氧化碳378吨。从水上到陆地，从船舶岸电到新能源汽车充电，低碳的生活方式在湖州已成风尚。全面实施城区纯电动公交全覆盖行动，推进充电桩建设，为美好生活“充电”赋能。

绿色生活方式，还以另一种形式让老百姓生活越来越幸福。基于“互联网+供电服务”，国网湖州供电公司深化“最多跑一次”改革，探索水、电、气、网联动报装，实现“网上国网”“浙里办”线上“一网通办”，以办电“云上走”推动湖州服务共建共享。

《 人民日报 》（ 2020年08月30日 06 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)