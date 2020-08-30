从1%调至1.9% 穆迪上调2020年中国经济增长预期

新华社纽约28日电（记者刘亚南）国际评级机构穆迪投资者服务公司日前更新其全球宏观展望报告，把今年中国经济增长预期从1%上调至1.9%，同时预计明年中国经济将增长7%左右。

报告称，中国第二季度工业生产和固定资产投资强劲回升，国内生产总值实际增长数据好于预期，据此上调今年中国经济增长预期。报告说，随着新冠疫情防控取得进展，民众回归工作岗位，可支配收入增加，市场消费需求将得以强化。

穆迪说，中国实际经济活动会逐步改善，但外部市场需求不振等因素可能对经济增长有所制约。

另外，报告预计，2020年二十国集团经济将萎缩4.6%，2021年将增长5.3%。报告表示，中国是二十国集团经济体中唯一能在今年实现经济增长的国家。

海外热议

中国构建新发展格局强自身利全球

中国领导人日前主持召开经济社会领域专家座谈会时强调，以辩证思维看待新发展阶段的新机遇新挑战，以畅通国民经济循环为主构建新发展格局。海外专家认为，中国推动构建新发展格局，不仅有利于促进本国经济高质量发展，也将为其他国家提供广阔机遇，为世界经济稳定发展注入信心和动力。

英国萨里大学商学院教授熊榆在接受新华社记者采访时表示，在复杂的国际环境下，中国准确稳妥把握当前局面，对未来经济发展的布局清晰，有力提振了各界对中国经济发展前景的信心。

中国领导人提出，要推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。熊榆对此表示，中国经济自身健康发展，是能与其他国家建立平等合作关系的重要条件，是双循环发展的立足点。

阿根廷中国问题专家卢卡斯·瓜尔达认为，中国经济转型和扩大国内市场的时机已经成熟，预计中国政府将采取更多措施提高民众生活质量。

关于中国领导人强调的“以科技创新催生新发展动能”，瓜尔达表示，这和中国实现第二个百年奋斗目标相吻合，未来中国将更加注重国内经济的高质量发展。

“这无疑是正确的方向。要做到这一点，就必须鼓励人才和科研团队，让他们拥有开展研究所需的全部资源。”巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯在接受新华社记者采访时说。

熊榆认为，强调科技创新的重要性以及企业在技术创新中的主体作用，是对中国企业家的鼓舞。更多高新科技企业将发展起来，并成为科技和经济发展的动力点。

谈及座谈会上提出的以深化改革激发新发展活力，建设高标准市场体系，完善公平竞争制度，激发市场主体发展活力，熊榆认为，为了打造更加有竞争力的市场和企业，公平竞争十分必要。“民营经济有望在中国新一轮高水平对外开放及新旧动能转换关键时期发挥不可替代的作用。”

中国领导人还强调，以高水平对外开放打造国际合作和竞争新优势。对此，英国经济与商业研究中心副主席道格拉斯·麦克威廉姆斯表示，这是一个重要信号，为愿意与中国合作的国家、地区和企业提供了机遇。

瓜尔达认为，中国重申将继续加强与世界经济的紧密联系，这为其他国家和地区提供了更广阔的市场机遇。

在熊榆看来，国际合作也是双循环中重要一环。中国正在修炼好“内功”的基础上，自信地开展高水平对外开放，并成为国际自由贸易最坚定和最有力的维护者之一。“许多国家高度评价中国取得的成就，希望搭上中国发展的顺风车。”他说。

林斯认为，中国是全球经济治理体系改革的重要推动力量，中国的改革开放有助于世界经济的发展，有助于完善国际经济治理体系，使之更加公平合理。

“世界各国需要加强多边主义和一体化建设，联通和交往仍是世界经济发展的客观要求。”林斯说。 新华社记者（新华社北京8月29日电）

(责编：李都也(实习生)、李栋)