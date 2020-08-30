9月一波新规来袭 2020服贸会下周四举办

本周有超过2000家公司披露2020年半年报，下周(8月31日-9月6日)我们将进入九月，又将有哪些重磅财经事件可能影响你的“钱袋子”？我们一起提前看！

数据发布

下周，中国将公布8月官方制造业PMI等经济数据；国际上，意大利将公布第二季度GDP，美国将公布8月失业率、8月制造业PMI等经济数据，欧盟将公布7月PPI、欧元区失业率等经济数据。

市场热点

一、WTO总干事离职

世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多将于8月31日(下周一)离任，提前一年结束任期。次日，他将成为百事执行副总裁和首席公司事务官。阿泽维多是巴西职业外交官，2013年9月正式成为WTO第六任总干事并于2017年连任。他今年5月意外宣布提前一年结束任期。新任总干事的遴选程序已启动，共有八名候选人参与。

二、欧洲央行降低美元流动性操作频率

从9月1日(下周二)起，欧洲央行与英国央行、日本央行和瑞士央行将共同降低7天期美元信贷供应频率，从每周三次降至每周一次。这是四家央行今年第二次调降美元流动性操作频率。显示这项在疫情最严重时期引入的旨在避免美元流动性告急的应急举措现已不再必要，全球金融环境逐渐好转，美元流动性紧张问题已有缓解。

三、《保障中小企业款项支付条例》下周二实施

国务院公布的《保障中小企业款项支付条例》自9月1日(下周二)起施行，共29条，包括三方面内容：规范合同订立及资金保障，加强账款支付源头治理；规范支付行为，防范账款拖欠；加强信用监督和服务保障。

四、八类药品不再纳入基本医保

国家医疗保障局发布的《基本医疗保险用药管理暂行办法》9月1日(下周二)起施行，明确主要起滋补作用的药品、保健药品等八类药品不再纳入《基本医疗保险药品目录》。《基本医疗保险用药管理暂行办法》被视为未来医保目录调整的“规矩”，国务院医疗保障行政部门据此建立完善动态调整机制，原则上每年调整一次。

五、瑞幸咖啡召开特别股东大会

瑞幸咖啡将于9月2日(下周三)下午三点在北京举行特别股东大会，就任命Sean Shao为董事的决议进行审议和表决。值得一提的是，Sean Shao之前是瑞幸咖啡的独立董事，但在7月5日的特别股东大会上被解除任命，他此前是瑞幸独立调查委员会的主席。

六、2020年中国国际服务贸易交易会下周四举办

2020年中国国际服务贸易交易会(服贸会)将于9月3日(下周四)至7日在北京国家会议中心及周边场地举办。服贸会同广交会、进博会一道，已成为中国对外开放的三大展会。本届服贸会采取线上线下融合方式，以“全球服务，互惠共享”为主题，设置峰会、高峰论坛、行业大会和专业论坛、洽谈边会、展览展示、成果发布及配套活动等7大类活动。

七、农夫山泉下周五登陆港交所

农夫山泉9月4日(下周五)正式登陆港交所。农夫山泉将在本次IPO中发行不超过13.8亿股境外上市外资股，募资规模预计为10亿美元。农夫山泉近三年来保持稳定增长。2017年到2019年，农夫山泉分别实现营收174亿元、204亿元以及240亿元，年复合增长率为17.2%；三年分别实现净利润33亿元、36亿元以及49亿元，净利润的年复合增长率为21.0%。

八、2020中国国际金融年度论坛举办

以“新金融、新开放、新发展”为主题的2020中国国际金融年度论坛9月6日(下周日)在北京举办，它是2020年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展的主要论坛活动，为期一天，包括五场主题演讲：“加快发展新时代国家金融管理中心”、“抓住新机遇、迎接新挑战、助推新发展”、“新开放下的资本市场”、“发展壮大新三板市场”、“数字金融新探索”。

股市前沿

一、新股机会

下周，有一只新股在科创板上市，另有九只新股申购。

8月31日，N铁科(股票代码688569.SH)将登陆科创板。资料显示，铁科轨道致力于高铁工务工程领域尤其是高铁扣件技术的研究，并建立了高效的研发体系，已具备相应的持续创新能力和突破关键核心技术的潜力。通过持续不断的研发投入，公司已掌握了高铁扣件设计、制造和检测等核心技术，该技术打破了国外厂商对高铁轨道核心部件的垄断局面，并充分考虑到了我国沿海、多山、风沙、高寒等特殊环境的影响，为我国高铁安全运营奠定了坚实的技术基础。

二、机构看市

华宝证券：下游制造业延续回升，房地产短期有韧性

全年国内基建投资持续加码、房地产投资趋稳，下游制造业延续回升；前期受高温和雨季影响，建筑用钢需求环比下降，随着季节性因素减弱，螺纹钢需求有望重新回升，叠加前期土地高成交量，金九银十消费依然可期。汽车、家电、工程机械等下游制造业延续回升，热轧板需求有较好支撑。建议重点关注稳投资、扩内需为钢铁产业带来的结构性机会。重点关注整体竞争力好，以及符合高分红、低估值、且未来资本性支出较少特点的公司。

川财证券：购物中心逐渐恢复，下沉趋势明显

二季度随着客流量和租用率的回升，消费开始逐渐恢复。7月各企业旗下购物中心纷纷开展招商和市集活动，涵盖美食、消费、手工、文创等多类型业态，以此吸引消费者，其中网红打卡成为重要手段。随着疫情的缓解，国内商场消费逐渐复苏，建议关注在商业地产和资产管理均有所布局的头部房企。

富宝资讯：下周黄金或延续高位震荡行情

鲍威尔宣布美联储重大政策调整，引入“平均通胀目标”令金价短线巨震，美联储新政策或导致未来数年持续低利率，这将成为中长期利空美元的一个因素，但是短线由于“鸽派”程度不及市场预期，黄金先涨后跌。现货黄金本周整体则是延续震荡交投，运行区间1914-1960美元；现货白银本周基本和金价走势一致，虽然周内也出现一定波动，但整体仍未脱离近期震荡区间，上方压力28关口附近，下方支撑26水平。

(责编：李都也(实习生)、李栋)