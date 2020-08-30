9月新规来了！影响你的钱包、爱车、医保...速查

9月起，一批新规将正式实施，涉及医疗、新能源汽车等，一起来看看它们将如何影响你我生活↓↓↓

01、《保障中小企业款项支付条例》施行

国务院总理李克强签署国务院令，公布《保障中小企业款项支付条例》，自2020年9月1日起施行。《条例》明确，机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项应当支付逾期利息。拖欠款项情节严重的，受理投诉部门可以依法依规将其失信信息纳入全国信用信息共享平台，并通过企业信用信息公示系统向社会公示，依法实施失信惩戒。

02、报废机动车回收拆解实行资质认定制度

7月31日，商务部等7部门联合发布《报废机动车回收管理办法实施细则》，从回收拆解行为规范、回收利用行为规范等方面进行了明确规定。提出了发动机、方向机、变速器、前后桥、车架等“五大总成”可以进行回收利用。这一细则将于9月1日起施行。

03、9月起 这8类药不再报销

近日，国家医保局公布《基本医疗保险用药管理暂行办法》。《暂行办法》将于9月施行，其中明确规定，以下8类药品不纳入《基本医疗保险药品目录》。

一、主要起滋补作用的药品

二、含国家珍贵、濒危野生动植物药材的药品

三、保健药品

四、预防性疫苗和避孕药品

五、主要起增强性功能、治疗脱发、减肥、美容、戒烟、戒酒等作用的药品

六、因被纳入诊疗项目等原因，无法单独收费的药品

七、酒制剂、茶制剂，各类果味制剂（特别情况下的儿童用药除外），口腔含服剂和口服泡腾剂（特别规定情形的除外）等

八、其他不符合基本医疗保险用药规定的药品

在基层，医保卡用于购买保健品、增强性功能的药品、酒制剂等情况较为多见，以前有些地方医保政策提出不能使用职工医保个人账户购买保健品和生活用品等。主要原因是涉嫌盗刷国家医保基金，以往仅实行属地管理，各地执行不一，此次国家正式出台文件，今后对定点医疗机构、药店的医保监管会更加严格。

04、国家化肥商业储备管理新办法9月起实施

记者从国家发改委了解到，9月1日起，我国将实行新的国家化肥商业储备管理办法，新办法整合了1998年起实施的“中央救灾化肥储备”“化肥淡季商业储备”和“钾肥国家储备”三项化肥储备制度，进一步明确了化肥的投放时间、补足库存等具体要求。

05、新能源汽车新政大幅降低了行业准入门槛

近日，工业和信息化部发布了《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》，大幅降低了行业准入门槛。

与2017年发布实施新能源准入条件相比，工业和信息化部近日发布了《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》中，最大的变化是删除了申请新能源汽车生产企业准入有关“设计开发能力”的要求。《规定》还将新能源汽车生产企业停止生产的时间由12个月调整为24个月。大幅降低了行业准入门槛，有助于规范和释放新能源市场活力，推动新能源汽车销量进入高增长新阶段。新政策将于2020年9月1日起正式实施。

06、客运班车允许乘客沿途灵活下客

交通运输部发布2020年第17号部令，公布《道路旅客运输及客运站管理规定》，自2020年9月1日起施行。

《规定》明确，客运班车不得在规定的配客站点外上客或者沿途揽客，无正当理由不得改变途经路线。在遵守相关法规的前提下，可以在起讫地、中途停靠地所在的城市市区、县城城区沿途下客。

此外，国家鼓励开展班车客运定制服务，明确定制客运车辆可以不进站，可以自行决定日发班次，按照旅客需求灵活确定发车时间、上下旅客地点。

07、科研单位、科研人员注意，这些行为均违规

科学技术部印发《科学技术活动违规行为处理暂行规定》，自2020年9月1日起施行。

《规定》明确在科学技术活动的申报、评审、实施、验收、监督检查和评估评价等活动中提供虚假材料，组织“打招呼”“走关系”等请托行为；抄袭、剽窃、侵占、篡改他人科学技术成果，编造科学技术成果，侵犯他人知识产权等；从事学术论文买卖、代写代投以及伪造、虚构、篡改研究数据等均属于违规行为。违规行为涉及科学技术活动的核心关键任务、约束性目标或指标，造成特别严重负面影响或财政资金损失，对违规单位和个人取消5年以上直至永久相关资格。

08、资源税有关问题执行口径有变化

财政部、税务总局联合印发《关于资源税有关问题执行口径的公告》，自2020年9月1日起施行。

《公告》明确，资源税应税产品的销售额，按照纳税人销售应税产品向购买方收取的全部价款确定，不包括增值税税款。计入销售额中的相关运杂费用，凡取得增值税发票或者其他合法有效凭据的，准予从销售额中扣除。纳税人外购应税产品与自采应税产品混合销售或者混合加工为应税产品销售的，在计算应税产品销售额或者销售数量时，准予扣减外购应税产品的购进金额或者购进数量；当期不足扣减的，可结转下期扣减。

09、不得随意弃置、掩埋、焚烧农用薄膜

农业农村部、工信部等四部门联合印发《农用薄膜管理办法》，自2020年9月1日起施行。

《办法》明确，禁止生产、销售、使用国家明令禁止或者不符合强制性国家标准的农用薄膜。鼓励和支持生产、使用全生物降解农用薄膜。农用薄膜使用者应当在使用期限到期前捡拾田间的非全生物降解农用薄膜废弃物，交至回收网点或回收工作者，不得随意弃置、掩埋或者焚烧。农用薄膜生产者、销售者、回收网点、废旧农用薄膜回收再利用企业或其他组织等应建立健全农用薄膜回收利用体系，推动废旧农用薄膜回收、处理和再利用。

（来源：央视财经 综合中国政府网）

(责编：李都也(实习生)、李栋)