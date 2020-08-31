全国政府采购金额较上年降7.8%

本报北京8月30日电 （记者曲哲涵）记者日前从财政部获悉：2019年全国政府采购规模为33067.0亿元，较上年减少2794.4亿元，下降7.8%，占全国财政支出和GDP的比重分别为10.0%和3.3%；公开招标采购仍占主导地位，政府采购在支持节能环保、扶持小微、压缩政府行政成本等方面的政策性功能持续显现。
数据显示，中央预算单位、地方预算单位政府采购规模分别为2666.3亿元和30400.7亿元，占全国政府采购规模的8.1%和91.9%。地方政府采购规模明显下降，主要原因是地方政府大力压减一般性支出，集中财力保重点支出，特别是区（县）级财政将很大一部分财力优先用于“三保”等刚性支出，政府采购支出下降较大。
全国强制和优先采购节能、节水产品633.7亿元，占同类产品采购规模的90%，全国优先采购环保产品718.7亿元，占同类产品采购规模的88%。全国政府采购授予中小微企业合同金额为24519.1亿元，占全国政府采购规模的74.1%，授予小微企业合同金额为11922.3亿元，占授予中小微企业合同金额的48.6%。
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