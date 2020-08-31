减税降费，惠企效果实打实（财经眼）

数据来源：财政部

制图：张丹峰

今年以来，面对复杂严峻的经济形势，党中央、国务院及时部署出台了一系列减税降费政策，助力市场主体纾困发展。上半年全国新增减税降费15045亿元，有效减轻了市场主体负担。

减税降费效果怎么样？各级财政、税务等部门如何落实财政政策？日前，本报记者赴湖南省、重庆市、广东省深圳市进行了调查。

政策红利惠及各类企业，有信心渡难关、谋发展

重庆三丰玻璃有限公司是一家专业研发、生产和销售药用玻璃制品的企业。生产车间内，自动化生产线高速运行。

“我们是疫情防控重点保障物资生产企业，疫情防控期间，为保证市场供应新购进一条生产线，还给工人发双倍工资，鼓励工人返岗。” 公司财务负责人陈鹏说，那时各行各业都面临资金回笼速度慢的问题，再扩大产能，资金压力骤增。

所幸国家的税费减免政策送来了“及时雨”。今年1至7月份，公司享受了房产税和城镇土地使用税困难减免5.6万元，社保费阶段性减免31.2万元，增值税税率下调减免58.79万元，企业所得税减免16.63万元，购进生产设备一次性在企业所得税税前扣除成本费用328.42万元。“这些税费减免政策抵减了提前复工的用工成本，让我们能集中力量抓生产，5月份销售收入同比实现正增长。”公司负责人黄先均说。

减税降费政策有序有力落地，纾解了企业经营困难，助力全面复工复产，增强了企业发展信心和后劲。

——保就业。

重庆市江津区珞璜镇的家禧年代老火锅店经理朱钟告诉记者，今年3月份店里收入骤降为零，他想关门时，国家对生活服务业免征增值税及附加政策出台了，9200元退税款及时到账。“这笔钱不算多，但给了我们信心，我们一定挺得过去！”朱钟说，眼下火锅店生意火爆，“我要再招一些人，多开几家分店。”

“减收增值税，缓缴社保费，为我们每月新增现金流至少4万元，帮公司渡过了难关。” 湖南省平江县飞天鹰电子科技有限公司财务人员黄华珍说，公司打算下半年再扩大3条生产线，招工50多人。

——促升级。

总部位于湖南的蓝思科技股份有限公司是一家电子产品防护玻璃生产企业。上半年受疫情影响，企业用工受到一定冲击。

“社保费减免政策出台后，公司作为大型企业可享受2至4月份社保费减半征收、5至6月份先征后退的减半优惠，共释放出1.38亿元资金，既有力解决了用工问题，也补充了公司在研发方面的资金投入。”公司党委书记刘曙光说。

——稳外贸。

为支持稳外贸，财税部门出台政策明确，自今年3月20日起，瓷制卫生器具等1084项产品出口退税率提高至13%，植物生长调节剂等380项产品出口退税率提高至9%。重庆国际复合材料有限公司主要从事玻璃纤维系列产品及增强塑料产品的生产、销售，出口业务占总业务量的四成。“企业主要产品都在受惠范围内，预计全年为企业增加退税1140万元。”该公司财务人员李康志介绍。

——助小微。

以“光明乳鸽”闻名的深圳光明招待所财务人员介绍：“在今年经营最困难的时候，增值税减免政策让我们得以喘息。5月份，我们还新开了分店。”上半年，对小微企业及个体工商户税费减免缓政策，让深圳“小店经济”生机勃发，小店数量跻身全国前五。

——保民生。

减税降费政策助力服务业有序运行，保障居民生活安稳如常。在深圳，对提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入免征增值税的政策，为企业减负7亿元。

减税降费政策为各类企业切实减轻负担，有效激发市场主体活力：

看湖南，上半年全省新增减税降费超过310亿元。3至5月份，小规模纳税人增值税征收率由3%降至1%，政策累计减税3.7亿元，6.5万多户受益。

看重庆，上半年全市新增减税降费接近260亿元。实体经济减负明显，制造业、批发零售业、建筑业、租赁和商务服务业、交通运输业减免税额居前五位，合计占总减免税额的83.8%；民营经济是减税最大的受益者，其减免税额占总减免税额的62.6%。

看深圳，上半年深圳市新增减税降费近530亿元。随着各项惠企政策措施深入实施，深圳市场主体活力快速恢复。全市350万户纳税人上半年整体复产率达100%，其中4、5、6月全市销售收入同比分别增长17.9%、12.8%、20.4%；全市新增纳税登记户数23.8万户，新增企业同比增长8.6%。

财税部门主动作为，各项政策求精准、讲协同

让政策“大礼包”落地见效，关键在执行。调查中我们感受到，地方财税部门主动作为，挖掘潜能、创新机制，强化政策惠企效果。

——拓展地方财税政策支持空间。

深圳市玫瑰海岸投资发展有限公司主营婚纱摄影、旅游策划。总经理甘新建介绍，虽然今年前两个月公司没有营业收入，但税费减免70万元、租金少交13万元，帮助企业挺过危急时刻。“我们没裁员、没停薪。”

甘新建提到的房租减免，是深圳“十六条”里的一项重要内容，这是深圳提出的应对疫情影响的惠企利民政策。“十六条”涉及财税、社保、工信等部门，其中财政政策包括6项普惠性补贴减免政策、4项助企金融纾困政策、3项稳岗政策、3项扶持重点防疫企业政策，上半年共为企业减负超230亿元。

一方面，落实中央减税降费政策，把“规定动作”做扎实；另一方面，主动谋划地方支持政策，把“自选动作”做精准，三地为此全力以赴。

重庆润通科技有限公司主营汽油动力及终端产品。今年以来，受疫情和经营环境影响，润通科技产品出口利润严重受损。

“三级财税帮扶政策接连而至，让我们倍感温暖。”公司负责人告诉记者，上半年，除了享受国家出台的各项财税优惠政策，企业还享受到信保资助、产业链培育、融资贷款贴息、稳岗等多项市级政策支持，资金额度达950万元，区级相应补助450万元。“各级政府部门帮我们闯难关，公司最终实现了逆势上涨，上半年产销同比增长达10%。”

——创新机制、强化协同，提高政策精准度。

疫情冲击下，帮企业纾困解难是一项系统工程。实践证明，财政政策和其他政策精准衔接，才能真正帮企业渡过难关。

湖南财税部门在全国率先对主动减免租金的出租方给予房土两税困难减免。这一政策，让减免房租的出租方也能获得税收优惠支持。

湖南高桥大市场是大型综合性市场。总经理罗晓告诉记者，疫情防控期间，市场为8000多家商户减免租金5000多万元，相应获得房土两税减免近500万元。

重庆在地方事权范围内，将政策供给精准对接企业需求。比如，针对企业资金周转、扩大融资等需求，将转贷应急周转金使用费率从每天万分之二降到万分之一；针对疫情带来的市场萎缩、物流受阻等难题，将出口信用保险保单融资风险补偿支持对象标准由年出口额1500万美元放宽至2000万美元。

“银税互动”已经成为各地金融、财税部门协同发力的重要抓手。在湖南，纳税信用与金融信贷挂钩，金融机构主动为诚信经营、依法纳税的企业提供资金支持。今年1至6月，全省金融机构向7.16万户次企业提供税收信用贷款133.5亿元，为企业复工复产注入强劲动力。

提高减退税服务效率，来一场优化营商环境“大练兵”

“出口退税率的提高，提升了资金回笼效率，也加快了公司复工复产进度，目前收入及产能已经基本与去年同期持平。” 重庆市鸿富诚电子新材料有限公司财务负责人明华这几天眉头舒展了不少。

今年3月，国家出台了《关于提高部分产品出口退税率的公告》，重庆市璧山区税务局主动上门，工作人员与公司建立了“一对一”联系，专门负责提醒和核查。

“按规定，公司享受出口退税率由6%提高到13%的政策，申报后免抵退税13.58万元很快到账，有效缓解了资金压力。我们把这笔钱全部投入生产，5月份收入相比4月份增长了20%。”明华说。

第一时间把好政策送到企业手中，是对财税部门提高服务能力、优化营商环境的一次“大考”。

让企业应知尽知，加大宣传力度——

各地财税部门用上了“十八般武艺”：深圳市税务部门联合商会举办政策宣讲会，财税部门负责人通过广播热线解答纳税人热点问题、回应纳税人诉求；湖南省税务部门搭建“湘税通”税企互动平台发布“小湘微课堂”，“满妹子说税”“岳小蓝说税”等动画已拥有不少粉丝……

让企业应享尽享，创新服务机制——

“为确保国家减税降费政策措施直达企业，我们实行网格化服务。”湖南省税务局副局长王建平说，湖南财税部门在蓝思科技等企业开展现场办公，辅导企业了解减免税政策。针对企业提出的问题，编写政策落实指南，在全省推广应用。

今年上半年，湖南省通过大数据筛查企业，排查应享未享纳税人9.98万户次。

让企业应享快享，创新服务举措——

提速有硬招。

重庆压减工序，在增值税纳税申报系统中内嵌“点即报”功能，“小规模纳税人增值税申报”不到两分钟就可完成，这一举措目前已在全国推广。

深圳实施出口退税审核“加速办”，通过全面缩短各岗位审核审批时间、为企业提供电话咨询与远程指导等办法，将办理出口退税时间缩短至8个工作日。

无纸化见实招。

湖南省税务部门推广网上办、自助办、邮寄送、线上答等“非接触式”服务，纳税人网上申报率达99%。

通过“非接触式”申报、审核、调查评估、反馈，深圳已形成出口退税办理“直通车”。截至6月30日，累计办理“非接触式”申报21173次，无纸化申报退（免）税额占全部申报退（免）税额达96%。

“在为企业减负的同时优化制度设计，规范税费管理，完善治理机制，构建亲清政商关系，是财税部门在减税降费中积累的一笔宝贵财富。” 深圳市财政局局长汤暑葵说。

《 人民日报 》（ 2020年08月31日 18 版）

(责编：杨光宇)