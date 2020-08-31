购买预付卡须谨慎（理财参谋）

“我去年底办了一张健身房的年卡，可最近门店突然关了，想找门店经理都不知道去哪里找。”在杭州工作的刘浩南无奈地说。

健身卡、美容卡、洗车卡……预付卡使用起来比较方便，还能享受较为优惠的价格，可少数消费者也会遇到店铺关门、不给退款的情况。

业内人士介绍，预付卡一般分为两类。一类是单用途预付卡，主要指由商业企业发行，只在本企业或同一品牌连锁商业企业购买商品或服务用的预付卡，例如，消费者在理发店办理的理发卡等。第二类是多用途预付卡，例如，有一些预付卡既可以在指定的商户购买蛋糕，也可以兑换电影票，这种预付卡主要由专营发卡机构发行，可跨地区、跨行业、跨企业使用。

对单用途和多用途预付卡的监管不完全相同。根据规定，单用途卡发卡企业应在开展单用途卡业务之日起30日内在商务部门进行备案。多用途卡发卡机构必须取得人民银行颁发的支付业务许可证，在核准地域范围内开展业务，人民银行对多用途预付卡备付金实行集中存管。

近期出现了一些没有资质的企业非法发行多用途预付卡的情况。中国支付清算协会近日发布风险提示称，在调研中发现，个别发卡商业企业未获得许可证，却私自与各类蛋糕店、电影院等线下商户达成合作，其发行的预付卡可在这些商户消费，这些预付卡已经成为实质上的多用途预付卡。

“获得许可证的预付卡机构发行多用途预付卡收取的客户备付金，按照人民银行规定实行集中缴存管理，客户资金安全有保障。未获得许可证的商业企业发行预付卡收取的预收资金，由发卡企业自行管理，资金流向难以监管，如果企业内控机制不健全，就容易发生截留挪用预收资金的风险，消费者及合作商户的资金安全可能难以得到保障。”苏宁金融高级研究员黄大智说。

如何保障消费者的合法权益？中国支付清算协会有关人士建议，社会公众和商户应提高甄别能力，拒绝购买或受理无证机构发行的多用途预付卡。商业企业拟开展多用途预付卡业务的，应按规定向人民银行申请许可证，获得从事多用途预付卡业务的行政许可。

消费者购卡也应当谨慎。黄大智说，消费者在办卡前，要先了解发卡人的经营状况是否良好、市场信誉度如何，并认真阅读购卡章程、协议和用卡指南等材料，同时重点关注预付卡发卡机构的资质。对于单用途预付卡，可通过商务部门查询发卡企业是否已完成备案。对于多用途预付卡，消费者要关注发卡机构是否获得人民银行颁发的许可证。

《 人民日报 》（ 2020年08月31日 18 版）

(责编：杨光宇)