资源税法将于9月1日起施行

本报北京8月30日电 （记者汪文正）记者近日从国家税务总局获悉，《中华人民共和国资源税法》将于2020年9月1日起施行。
据了解，相比资源税暂行条例，资源税法对税目进行了统一规范，调整了具体税率确定权限，规范了减免税政策。同时，根据资源税法授权规定，各省、自治区、直辖市也陆续审议通过了本地区应税资源的具体适用税率、计征方式和减免税具体办法。
资源税法规定按月或按季申报缴纳，并将申报期限由1日、3日、5日、10日、15日或者1个月内统一改为15日内，与其他税种保持一致，降低了纳税人的申报频次，切实减轻办税负担。同时，资源税法统一规范了税目，分类确定了税率，为简化纳税申报提供了制度基础。
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