前7月软件业收入增长8.6%

本报北京8月30日电 （记者韩鑫）记者近日从工信部获悉：今年1至7月，中国软件和信息技术服务业延续上半年快速恢复态势，软件业完成业务收入42448亿元，同比增长8.6%，增速较上半年提高1.9个百分点。

从利润增速来看，1至7月，全行业实现利润总额5121亿元，同比增长5.4%，增速较上半年提高4.1个百分点。值得关注的是，出口增速由负转正。1至7月，软件业实现出口268亿美元，同比增长2.4%，增速较上半年提高2.8个百分点。

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