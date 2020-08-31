股份制银行高质量发展态势好

本报北京8月30日电 （记者王俊岭）记者28日从银保监会了解到，截至2020年6月末，12家全国性股份制商业银行总资产55.6万亿元，占全部银行业金融机构的18.7%，成为中国多层次、广覆盖、有差异银行机构体系的重要组成部分。
据中国银保监会副主席周亮介绍，近年来银保监会出台一系列公司治理监管制度文件，着力化解部分风险机构公司治理历史痼疾，全面规范各治理主体行为，多措并举引导推动银行保险机构完善公司治理。在监管机构和市场主体共同努力下，股份制银行公司治理建设取得长足进步。
具体来看，这些进步主要体现在以下几方面：
公司治理架构逐步健全。股份制银行已普遍修订公司章程，明确党组织在公司治理中的地位，确保党组织真正发挥把方向、管大局、保落实作用；已初步建立适合自身特点的公司治理架构，股东大会、董事会、监事会和高管层相互制衡监督。大部分全国性股份制商业银行已成功上市，建立较完备的信息披露和市场化监督体系。
股权结构多元化格局基本形成。在持续发挥国有资本作用的同时，股份制银行也注重调动包括民间资本在内的各类社会资本积极性，构建多元股权结构体系。目前股份制银行中，有中央财政或地方财政控股的机构，有大型国有企业或金融企业控股的机构，也有国有股权和民营股权相对分散均衡的机构，还有以民营资本为主要股东的机构，为探索不同公司治理模式提供了有益参考。
经营发展模式不断优化。股份制银行日益注重通过优化公司战略规划，实现回归本源、专注主业、防范风险。总体看，股份制银行资产负债结构持续优化，通道类业务规模持续下降，净值化理财产品占比提升，经济资本、经济增加值和经风险调整后的资本回报率得到重视和运用。高质量发展已逐渐成为股份制银行的普遍共识和选择。
风险管理能力持续提升。股份制银行基本建立相对独立的风险管理组织架构，相互制约的前中后台“三道防线”运行模式趋于形成，初步实现向全面风险管理转型。通过加大存量风险处置和有效补充资本，股份制银行风险抵御能力显著提升。近两年来，全国性股份制商业银行累计处置不良贷款金额近1.5万亿元，不良贷款率保持在1.63%左右，以内源和外源等多种方式累计补充资本约1万亿元，守住了不发生系统性风险的底线。
周亮表示，股份制银行要紧紧抓住完善公司治理这个“牛鼻子”，全面深化体制机制改革，更好服务现代化经济体系建设。
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