经合组织成员国第二季度经济大幅下降

经济合作与发展组织日前发布新闻公报称，经初步评估，受新冠肺炎疫情影响，该组织成员国第二季度国内生产总值创下有记录以来的最大降幅。

公报显示，第二季度经合组织成员国经济收缩10.9%，环比下降9.8%。经合组织认为，疫情对成员国经济的影响远超2008年国际金融危机。乐观估计，经合组织成员国今年经济将下滑7.5%，如果下半年出现第二波疫情，经济将下滑9.3%。不过今年8月发布的综合领先指数显示，虽然指数没有恢复到疫情之前的水平，但是已显示出经济复苏的积极信号。综合领先指数是预测经济发展趋势的经济工具。经合组织认为，许多成员国出台刺激经济措施，缓解了经济下滑的负面影响。

经合组织成员国就业受到严重打击。数据显示，疫情发生之后3个月内，经合组织成员国就业岗位减少了14%以上，预计今年底失业率将接近10%，这一数字大概是2019年底的两倍。如果出现第二波疫情，失业率可能高达12%。经合组织评估认为，2021年后就业情况才可能开始好转。

虽然多个经合组织成员国政府和企业通过削减工作时间、降低薪水等措施，以保留更多就业岗位，但这些措施可能低估了当前的实际失业状况。欧盟各国领导人在7月底达成总额7500亿欧元的“恢复基金”。此前，欧洲央行宣布了总计1.35万亿欧元的紧急资产购买计划。韩国、日本、以色列等国政府各自出台了刺激经济的措施。就航空、旅游等受疫情冲击严重的行业，德国、比利时等国通过注入财政资金、重启国内旅游业等方式给予有针对性的帮扶。

经合组织分析认为，经济表现同疫情防控情况密切相关。经合组织秘书长安赫尔·古里亚说：“疫情防控与经济复苏密不可分，当前各国的重点应该是尽一切努力遏制疫情，动用金融、财政、公共卫生等各种资源支持抗疫，早日遏制疫情，重启经济，实现复苏。”

欧洲国际政治经济研究中心高级经济学家奥斯卡·几内亚认为，面对疫情冲击，世界主要经济体出台有力的刺激措施对自身和世界都是利好，是非常有必要的。不过各国情况不一，经济恢复的步调也不一致。从长远看，既要应对疫情挑战，也要着重进行绿色转型、结构改革，为疫后经济恢复提供坚实基础。

（本报布鲁塞尔8月30日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月31日 16 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)