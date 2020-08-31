银行开打“浪漫牌” 专属理财收益率超4%

当前银行理财子公司正在积极吸纳投研人才，提高投研能力，以加大对权益型资产的投资力度。投研力量的投入，将为理财产品向权益类市场发展的长期趋势奠定一个能力基础。

8月25日是七夕节，银行开打“浪漫牌”。 记者注意到，多家银行上线了七夕专属理财产品，并开放全渠道购买，在客户面前刷足了存在感。

从推出相关宣传的银行来看，七夕专属理财的预期收益率普遍在4%上下。

记者查询资料发现，虽和前几年动辄5%、6%的收益率不能相比，但在银行理财平均收益率降至“3字头”的当下，已是有一定吸引力。

收益率4%上下

“欲购从速，售完为止，多一份收益，多一份喜悦。”银行卖力吆喝的背后，银行理财产品正面临什么样的现状和挑战？

Wind数据显示，8月17日至8月23日这周，共有26家银行合计发行214款理财产品，较此前一周减少52.13%。已公布预期年化收益率的161款产品平均收益率为3.7%，与此前一周相比上升0.03个百分点。

在银行理财市场收益率降至“3字头”的情况下，七夕节来自银行的“宠爱”可以说是“诚意满满”。

以青岛农商银行推出的一款七夕专属理财产品为例，参考年化收益率为4%，起购金额5万元，产品期限38天，募集日8月25日到8月31日，产品到期日为10月9日。全渠道开放购买，包括直销银行、手机银行、网银、微信银行、柜面、ATM，单户限额50万元。

大连农商银行推出的七夕专属理财为“金浪花”2020年39期人民币理财产品，期限113天，预期最高年化收益率可达4.2%，计划募集上限为1亿元，产品起息日为2020年8月26日到2020年12月17日。

苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任助理陶金在接受《国际金融报》记者采访时表示，近几个月以来，货币政策边际收紧，无风险收益率的上升一定程度上推升了理财市场的收益率水平，对理财产品销售是有所助益的。

重视程度如何

那么，整体来看，今年以来，银行对理财产品的宣传和重视程度有什么样的变化呢？

金融监管研究院资管部总经理周毅钦在接受《国际金融报》记者采访时表示，今年以来，可以明显感受到，商业银行特别是理财子公司对于理财产品宣传是非常重视的。

“一方面在疫情期间，不少理财子公司开始搭建互联网宣传平台，让投资经理走出幕后和客户通过网络面对面互动。另一方面，随着产品陆续发行，理财子公司也通过微信公众号等互联网门户平台积极做好投资者教育工作。”周毅钦补充道，此外还通过电视、广播、报刊媒体等各种传统媒体平台对公司和产品进行正面宣传。

陶金也告诉记者，今年以来理财子公司的发展加速，理财产品发行增加、业务拓展需求比较旺盛，银行对理财产品的宣传和重视程度也较高。

对于节日专属银行理财的积极宣传，不禁让人产生疑问，银行或其工作人员是不是在“冲业绩”？

此前有分析认为，由于年中时银行发行的理财产品多为3个月以下期限，大多在今年9月底前到期，因此三季度末理财产品揽储的任务仍然较大。

对此，陶金告诉记者，因为货币政策收紧，近期银行体系流动性也有所趋紧，但资管新规规定理财和存贷款业务分离，理财销售对于缓解吸储压力作用不大。

试水权益投资

事实上，子公司时代的银行理财产品似乎自有任务所在。股市的火爆为银行理财带来了不小的挑战，如何留住客户或是其面临的第一个“难题”。 记者注意到，随着A股市场成交量的放大，以及赚钱效应较为明显，银行理财“搬家”的情况越来越明显。

“以固收产品为主的银行理财其实并不占优势，我们现在也带着客户买基金，有时指导客户何时进入和止盈。”某股份制银行理财经理告诉记者。

随着越来越多的理财子公司开业运营，并且在相关政策鼓励资管机构资金入市的情况下，对于银行或者银行理财子公司来说，理财产品的思路是否会逐渐变化？挑战何在？

周毅钦告诉记者，“我们已在越来越多的理财产品的底层资产中看到了上市公司的身影，理财产品加大权益类资产投资肯定是大势所趋，但目前阶段，理财子公司先天的投资能力仍然不足以支撑全面开展权益投资。”

陶金指出，当前银行理财子公司正在积极吸纳投研人才，提高投研能力，以加大对权益型资产的投资力度。投研力量的投入，将为理财产品向权益类市场发展的长期趋势奠定一个能力基础。

在周毅钦看来，尽管现阶段在股市火爆、基金大卖的背景下，银行理财子公司、信托等权益投资能力比较弱的资管子行业是比较尴尬，但这也会促进其加快对权益类产品的设计，加强对市场上优秀的权益研究员的招揽力度。“假以时日，权益类产品也会成为理财子公司的常规产品”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)