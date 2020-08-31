投行经纪助力 券商上半年业绩大涨

大部分券商上半年业绩“喜笑颜开”。已公布上半年业绩的25家券商中，20家券商营收同比正增长。头部券商表现较好，上半年业绩大增，领跑行业。

年报季渐趋尾声，证券业“成绩单”轮廓初现。

截至8月27日，已经有25家A股上市券商发布了2020年上半年业绩报告。得益于上半年经纪、投行业务的大增，券商总体上取得不错的成绩，五成券商营收同比增幅超过22%，五成券商上半年盈利同比增幅超33%。多家券商受到股权质押的拖累仍受关注。

展望下半年，A股交投有望活跃，以及在创业板注册制改革等制度利好下，券商业务有望受益。分析人士在接受《国际金融报》记者采访时表示，创业板注册制改革下，上市企业的扩容加快，将增厚券商投行业务收入，在创业板项目储备多意味着机会多。

近九成盈利上升

《国际金融报》记者梳理获悉，总体上绝大部分券商上半年业绩“喜笑颜开”。已公布上半年业绩的25家券商中，20家券商营收同比正增长，其中有13家券商营收增幅超过22%；累计有22家券商归母净利润同比上涨，其中有14家券商归母净利润增幅超过33%。

头部券商表现较好，上半年业绩大增，领跑行业。有3家券商2020年上半年营收超过100亿元、归母净利润超过50亿元。中信证券、国泰君安、华泰证券上半年营收分别录得267.44亿元、158.12亿元、155.41亿元，净利润分别是89.26亿元、54.54亿元、64.05亿元。中信建投、国信证券紧随其后，分别实现营收99亿元、80.39亿元，实现归母净利润45.78亿元、29.46亿元。

中小券商业绩上升空间瞩目。红塔证券营收同比大涨226.21%至24.56亿元，归母净利润同比大增167.1%至7.8亿元；长城证券营收同比上升75.68%至30.55亿元，归母净利润同比增加34.18%至6.67亿元；国金证券营收同比增加51.36%至28.96亿元，归母净利润同比大增61.24%至10.02亿元。

2020年以来，A股券商队伍扩容，相继迎来中银证券等3家上市券商。其中，中银证券、中泰证券、国联证券分别实现归母净利5.7亿元、13.83亿元、3.21亿元，同比涨跌幅依次为增长5.68%、上涨16.37%、下跌9.84%。

值得注意的是，多家券商受到股权质押的拖累。第一创业计提买入返售金融资产减值准备1.06亿元，其中股票质押式回购业务计提0.97亿元，占比达92%。国信证券计提买入返售金融资产减值准备8.11亿元，其中股票质押回购业务占比达99.99%。

经纪投行大爆发

上半年A股交投活跃，以及受再融资新政、注册制改革等政策利好影响，经纪、投行业务收入的大增，从而促使券商上半年业绩上升。

国金证券业绩大增，离不开经纪业务助力。报告期内，其经纪业务股票、基金、债券交易总金额达到2.5万亿元，比上年同期增长27.88%，其中股票基金交易总金额2.29万亿元，比上年同期增长19.92%。另外，公司还向基金公司等机构提供交易单元。2020年上半年公司证券经纪业务实现营业收入8.12亿元，较上年同期增长18.44%。

就“大哥大”中信证券而言，经纪业务实现收入65.74亿元，同比增长28.57%；证券投资业务实现收入89.21亿元，同比增长50.83%。具体到投行业务，上半年完成A股主承销项目52单，主承销金额人民币1317.49亿元（含资产类定向增发），同比增长7%，市场份额20.31%，排名市场第一。

中信建投在投资银行业务板块，实现营业收入合计19.82亿元，同比增长22.61%。股权融资业务取得不错成绩，完成股权融资项目22单，主承销金额人民币693.13亿元，双双位居行业第一。其中，IPO主承销家数14家，主承销金额人民币423.77亿元，均位居行业第一。

下半年收入可期

市场交投活跃利于券商经纪业务。从7月至今股市人气表现来看，下半年券商这块业务收入情况也很乐观。

A股市场交投活跃。根据中国结算官网最近公布数据，7月市场新增投资者242.63万人，同比大增123.63%，突破2015年7月以来单月新高。《国际金融报》记者在与一位中小券商合肥营业部负责开户的工作人员交流时获悉，“7月以来开户的人很多，相应的工作也忙不过来了，这种感觉很明显。”

国联证券在下半年的展望指出，2020年下半年，公司将持续优化资产配置产品池，优化技术系统，加强产品研究支持，升级基金投顾等产品解决方案的服务体系。

除此之外，创业板注册制改革也会增厚券商经纪、投行业务。18家首批发行企业承销及保荐费用为12.71亿元，涉及14家保荐机构，龙头券商保荐数量领先。其中，中信建投保荐的项目最多，共有3家；其次是中金公司和国金证券，保荐数量各有2家。

第三方研究机构透镜公司研究创始人况玉清对《国际金融报》记者表示，创业板注册制对券商投行业务有刺激作用。创业板注册制实施之后，企业IPO效率提高，创业板IPO定价上限打破，创业板公司发行市盈率会大幅上升，募资过程中会出现巨额超募，给券商来带增量承销收入。“随着IPO发行效率的提高，券商需要一个更‘短平快’获取项目的能力，以及前期更早介入项目的反应速度。”

申万宏源首席市场专家桂浩明在接受《国际金融报》记者采访时表示，创业板注册制改革下，上市企业的扩容加快，将增厚券商投行业务收入，在创业板项目储备多意味着机会多。但同时也对券商的综合能力提出了考验，因为注册制下是市场化的发行机制，弹性会比较大，避免定价偏离正常也是券商基本职能。

“此外，创业板注册制也会给券商经纪业务包括两融业务带来好处。随着创业板上市公司数量增加，经纪业务的投资标的也增多，再加上创业板涨跌幅限制扩大至20%，有望提升创业板交易流动性。”桂浩明告诉记者，项目向头部券商的集中还是会比较突出，相应的效果也会比较明显。

(责编：李都也(实习生)、李栋)