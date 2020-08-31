数字人民币钱包短暂露面 金融诈骗伺机而起

全民关注的数字货币试点再迎新动态。近日，建设银行上线数字人民币钱包一事引发热议，甚至被币圈机构抓住了宣传“商机”。北京商报记者注意到，尽管露面仅不到一天时间，但不乏币圈机构借机宣传，“搭车”数字货币刺激加密货币投资热度。在分析人士看来，蹭央行数字货币热点是目前币圈推广的常用手段之一。为此，清理币圈要有预案也要有技巧，做好消费者教育，排除币圈对法定数字货币进行的干扰。

8月29日，有消息称，中国建设银行官方App显示，建设银行数字货币个人钱包已经上线，目前该App已增加“数字钱包充值”以及“数字货币”两个子菜单，用户可以绑定银行卡直接开通。

不过，8月29日下午，北京商报记者体验发现，建设银行已关闭该功能，目前页面已经显示“该功能暂未正式对外提供服务，敬请期待”。 另有消息称，目前该功能或仅在部分试点地区开通。

一位已开通建设银行数字人民币钱包的人士向北京商报记者介绍，进入“钱包管理”后，页面显示的功能项主要包括“存入钱包”“转出钱包”“交易明细”“绑定账户”“查看红包”“信用卡还款”“钱包注销”等。该钱包服务内容共有九项，分别为开立或注销、现金兑换、从账户兑出、兑回到账户、转款、挂失、升降级、绑定银行卡及小额免密服务。

针对此事，建设银行回应北京商报记者称，8月28日晚，建设银行在手机银行系统开展相关功能测试，目前测试已经结束。建设银行方面还指出，当前网传信息为技术研发过程中的测试内容，并不意味着数字人民币正式落地发行。数字人民币目前的封闭测试不会影响上市机构的商业运行，也不会对测试环境之外的人民币发行流通体系、金融市场和社会经济带来影响。

“建设银行作为国有大行，是数字货币的流通必经中介，上线数字货币是试运行，试运行中可能会出现很多需要重新考虑的细节，因此暂停测试后再进行调试是很正常的过程。”在复旦大学张江研究院教授、数字经济研究中心主任陈文君看来，建设银行上线数字人民币钱包意味着技术准备大体完成，大规模测试阶段可能会很快到来。

上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰则认为，央行数字货币在多家银行机构进行测试，背后充分展现了央行的谨慎程度和全面落地的决心。现在各大银行在内部和不同场景上做内部测试已经不再是秘密，但是测试时间的长短、测试场景的多寡等或均关系到央行数字货币落地的进展和时间点。

事实上，8月以来，监管多次为数字货币发声。在南开大学金融学教授、联储证券董事兼首席经济学家李全看来，多家机构开启数字货币测试，对市场的影响意义深远，一方面有助于寻找数字货币应用过程中有可能存在的技术缺陷，并进行及时、准确地弥补；另一方面，机构测试也是对市场应用与变革的积极尝试，不仅消费者需要认同、接受数字货币，未来各家金融机构更要熟悉数字货币的来龙去脉，以便于为客户提供良好的服务。

但在监管机构加速开启“正门”的同时，还有一些币圈机构借机宣传，“搭车”数字货币刺激加密货币投资热度，还有不法机构打着数字货币的幌子，通过线上微信群、线下论坛、路演等渠道，向大众进行金融诈骗的行为。

“从6、7月以来，我们接到了越来越多的高净值客户关于比特币购置的咨询，表明他们对数字货币投资越来越有兴趣了。”一家定位为综合性加密金融服务商的币圈机构如是公开宣传道。而北京商报记者近期也频繁接到关于虚拟代币投资的宣传电话，该机构号称有“专业人士”指导，可直播教学、投资价值盘、实现资产增值……

李全告诉北京商报记者，币圈机构在数字货币推出之前，也在积极宣传、推广各类虚拟代币，甚至发行所谓自己的数字货币，但这些数字货币是伪数字货币，常见的手法无外乎是发行所谓的虚拟代币，甚至单凭一份发行报告，抄袭其他代币就完成了发行，这是披着互联网外衣的赤裸裸的诈骗。

“蹭央行数字货币热点是目前币圈推广的常用手段之一，借央行数字货币之名，诱导更多普通消费者投入币圈，为此，清理币圈的行动要有预案有技巧，做好消费者教育，排除币圈对法定数字货币进行的干扰。”陈文君进一步指出。

(责编：李都也(实习生)、李栋)