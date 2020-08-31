原标题：财政收入告急 纽约勒紧腰带度日

在迟迟见不到希望的疫情阻击战里，不只是企业一蹶难振，美国各州政府也身受重伤。纽约州的财政危机越滚越大，收入锐减的现实面前，纽约的“公务员”也开始保不住饭碗了。纽约不是特例，财政困境是眼下美国多个地方政府面临的共同考验，而在另一边，国会两党仍在针锋相对，联邦政府的救助看起来仍然遥遥无期。

22000名，在财政危机持续了几个月后，纽约市终于快撑不住了，作出了削减财政预算、裁减市政府工作人员的决定。

缺钱是主要问题。在8月28日的报道中，《华盛顿邮报》提到，受疫情影响，纽约市政府的收入比1月时的预期收入减少了71亿美元；放眼今年上半年，与疫情开始之前的半年相比，纽约市的税收收入减少了3.26亿美元。

当然，归根结底仍然是疫情的冲击。根据美国约翰斯·霍普金斯大学的统计数据，截至美国东部时间29日17时28分，美国累计新冠肺炎确诊病例数增至5954676例，死亡病例数增至182665例。24小时内，美国新增确诊48061例，新增死亡1086例。

由于疫情持续、难见缓和态势，在纽约，餐厅、影院等至今无法恢复营业，同时各项重大活动都被取消或推迟，旅游业受到重创，失业率在上月已经达到了20%。“此前纽约市经历的历次金融危机都像慢性疾病，而这次这座城市就像得了一场心脏病”，纽约市审计长办公室的前任经济学家Frank Braconi直言。

在此情况下，税收锐减，纽约市政府也难以支撑。因此，对于纽约市而言，裁员能省下一大笔人工成本，大约为10亿美元。

事实上，早在今年4月，纽约州长科莫就提到过财政收入锐减这一问题。彼时，科莫在每日疫情记者会上表示，由于新冠肺炎疫情在纽约州的流行，根据目前测算纽约州的财政收入较此前预测将减少133亿美元，占全年财政收入预测的14%。

为了应对这一困境，纽约州试图从税收上下点功夫，比如恢复对股票交易征收的州税，如果纽约州政府对股票交易征税，预计每年将筹集130亿美元。

除此之外，富人税再次被提上了日程。今年6月，纽约州213名议员中约有100名议员签署了一封信，称纽约州应在削减开支以平衡预算之前对富人提高税收。民主党的其他提议包括提高亿万富翁、大公司的税收以及购买500万美元以上的第二套房的相关税收。

目前看来，相较于税收问题的多方周旋，还是削减预算能缓解短期的困境。据了解，此次纽约市裁员的范围十分广泛，连医护急救行业，都未能幸免，可能将会解雇400名急救医护人员。对此，纽约消防局紧急医疗服务中心负责人巴齐莱称，第二波新冠肺炎疫情正在步步逼近，布鲁克林最近出现了两次大规模的疫情，现在裁员是使纽约人民陷入危险境地。

与此同时，纽约大都会交通局（MTA）也已经宣布，如果没有获得更多的帮助，纽约公共交通系统或将砍掉40%的地铁和公交服务、50%的通勤铁路服务，并将抬高票价、实施大规模的裁员、停止重要基础设施项目的建设。根据MTA的说法，其负债已经高达454亿美元，每持续一个星期，MTA都将多损失2亿美元。如果没有得到救助，MTA将迅速面临破产。

纽约不是个例，美媒报道称，因疫情影响，美国已经有多个地方政府的财政收入受到重创，对于纽约和全美多个面临财政困境的州、市政府来说，嗷嗷待哺是当下的现状。纽约市市长比尔·德布拉西奥和其他官员称，除非纽约能得到联邦政府的援助，否则将会发生“大批裁员”。

但《华盛顿邮报》直言，“联邦援助似乎越来越遥不可及”。国会目前仍然无法达成一致，上周五接受媒体采访时，白宫幕僚长梅多斯表示白宫愿意将财政刺激法案的金额提高至1.3万亿美元，但这距离民主党妥协后的2.2万亿美元仍然有一段距离。梅多斯称，上周四与佩洛西的25分钟通话“什么都没谈成”。对此，佩洛西则回应称共和党的方案并没有考虑到“美国人民的需求”。

对于财政刺激方案的问题，在中国政策科学研究会副主任徐洪才看来，现在抗击疫情、恢复经济等问题跟美国大选搅在一起，就更加难办了。

(责编：李都也(实习生)、李栋)