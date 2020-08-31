原标题：稳外贸要咬定青山不放松

■本报记者 吴 力

全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，世界贸易陷入低迷。中国外贸在这个时候率先实现连续正增长，为世界贸易注入了强大正能量，振奋了全球抗疫和复苏经济的信心。

成绩的取得来之不易，值得庆贺，但中国稳外贸仍然容不得丝毫松懈。在此时召开全国稳外贸工作会议，可谓及时、有必要而且意义重大，有助于各地区、各部门对稳外贸工作形成更加深刻的认识，以咬定青山不放松的执着，以更大气力推动外贸持续回稳向好。

首先，稳外贸有着特殊而重要的意义。中国已经深度融入全球，稳外贸早已不再是创汇那么简单。外贸发展关系着国内乃至全球的供应链、产业链稳定和升级，关系着保就业和保民生，关系着财政收入和经济增长。而且，外贸是推动“一带一路”建设和推动经济全球化乃至构建人类命运共同体的重要力量。尤其是外贸连接国内和国外，是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的重要力量。

其次，当前外贸回稳向好的可持续性仍需增强。从前7个月的数据来看，防疫物资和“宅经济”产品对出口拉动较大，包括口罩在内的纺织品和手机等产品出口额同比增长较快，增速分别为35.8%和6.5%。与此同时，服装、鞋靴、箱包等劳动密集型产品出口下滑幅度较大，降幅分别为13.8%、26.7%和26.7%，钢材和汽车（含底盘）的出口量同比分别下降17.6%和25.9%。由此可见，海外市场正常需求还没有真正恢复。而对于口罩等防疫物资的出口，随着海外产能提升加上前期出口量较大，继续大幅增长的难度也会加大。

再次，当前外贸面临的形势仍然复杂严峻。随着一些国家为了恢复经济增长而带疫解封，疫情出现反复。与此同时，疫情防控对经济和金融的深度波及仍在加剧，债务和金融风险不断加大，物流不畅和企业获取订单难等问题继续制约外贸增长。贸易保护主义、单边主义借疫情兴风作浪，阴影笼罩全球贸易。

在这样的背景下，全国稳外贸工作会议部署了下一步中国稳外贸工作重点要做好的十方面工作，为下一步稳外贸工作画了重点，描绘了路线图。在外部形势更加复杂多变的背景下，各地区、各部门更需凝聚合力，一鼓作气，愈战愈勇，稳住外贸基本盘，为全面建成小康社会作出更大贡献。

要继续提高政策的精准性，狠抓政策落实。今年以来，从中央到地方密集出台了大量政策，对外贸企业短期纾困和长期育新机、开新局发挥了重要作用。各地区、各部门应当贯彻落实已经出台的政策，让政策红利持续释放。同时，面对多变的局势，更加需要做好调研，了解外贸企业发展的瓶颈所在，动态评估政策实施效果，为企业发展保驾护航。

要强化危机意识和机遇意识。当前，国内外面临的变化增多，风险和挑战也在增加，外贸企业除了要抓好眼前的订单和业绩，更应着眼长远，强化危机意识和底线思维，善于化危为机。与此同时，各方应帮助企业捕捉市场上不断涌现的机遇，让企业能够大胆创新、主动作为，形成更多卓有成效的经验和模式。

要保住市场主体，留住外贸发展的根。各类市场主体是稳住外贸发展的生力军，只有保住市场主体、留得青山，才能赢得未来。各地区、各部门要深入了解各类市场主体的生存状况，通过举办线上展会、发展跨境电商、支持出口产品转内销等为外贸企业寻求更大的生存发展空间。

(责编：李都也(实习生)、李栋)