原标题：备战进博会，企业提前“热身”

□本报记者 杨 舒

目前距离第三届中国国际进口博览会的举办尚有两个多月的时间，但考虑到全球新冠肺炎疫情持续蔓延所带来的不确定因素，不少参展企业选择提前在物流、通关、布展等方面做足准备，希望以最完美的姿态亮相第三届进博会。

早谋划细安排

为了在满足疫情防控要求前提下尽可能实现参展效益的最大化，参展企业颇花了一番心思。

部分参展企业选择及早动手，提前谋划。费列罗中国区总经理马如城对国际商报记者说，此次参加第三届进博会，他们最挂心的就是如何能既满足疫情防控要求，又保证公司计划展示的新品保质保量按时出现在进博会展台上。

马如城介绍，巧克力、糖果等是费列罗的主要展示产品，此类产品对运输时间、保存条件要求较高，但疫情之下跨境运输受限。因此一接到第三届进博会如期线下举办的消息，集团便立即开始调动全球供应链体系资源为展品运输做准备。

“我们得知中国海关总署出台了14条支持第三届进博会的便利措施，其中包括设置专门通道、优先办理手续等，心里就更踏实了。感谢中国政府为进博会参展企业提供的这些便利措施，我们对参加本届进博会充满期待。”马如城说。

部分参展企业选择做细布展规划，力求防疫展示两不误。蔡司中国首席运营官谢磊向国际商报记者介绍，强互动和重体验是进博会展台上的最大看点。蔡司生产的高清超广角眼底照相机、显微镜、摄影镜头等展品，在每届进博会上都吸引成千上万的观众前来参观体验。

不过，今年严峻的疫情防控形势却给蔡司布展带来了挑战。谢磊说，为了确保公司展会人员和观众的安全，在执行进博局统一防疫安排的基础上，公司自身还制定了细致的安全参展计划：一是本届进博会蔡司展台将采取线上预约制，只有提前预约的观众才能在展台区进行体验，严格限流，确保防疫成效；二是尝试微官网展出、直播等线上参展新模式，同步播发进博会展台现场活动新品及亮点，以求与更多因疫情原因无法亲临现场的观众互动交流。

无独有偶。达能全球高级副总裁李健在接受国际商报记者采访时介绍，本届进博会达能特意安排了专业消杀人员，遵照全球统一的食品安全标准对展品外包装进行多次、全面消毒，尽最大力量确保展台工作人员和观众的健康安全。

瞄准新需求

虽然疫情的发生给参展企业布展参展带来了挑战，但疫情催发的新经济、新业态也让参展企业看到了更多“中国机会”和“世界机遇”。

毕马威看中了当前不断崛起的数字化发展浪潮。毕马威中国政府与公共事务咨询服务合伙人刘明告诉国际商报记者，本届进博会毕马威会以“冲破未知，拥抱未来”为主题，将围绕“智慧芯片”“智慧出行/电竞体育”“智慧供应链/金融链”“智慧生活/医疗”“智慧生态”五大话题全方位展示公司最新创新成果、行业服务和专业技术能力。

蔡司则会入驻第三届进博会新增设的公共卫生防疫专区。谢磊说，作为拥有175年历史的光学科技企业，蔡司曾帮助众多医生和科学家在控制疫情和医学创新领域取得突破。此次亮相公共卫生防疫专区，蔡司希望能为人类最终战胜疫情贡献科技力量。

达能方面则捕捉到了消费者因疫情发生而不断增加的健康消费需求。李健说，疫情的发生使消费者更加重视健康和营养，据集团了解到的数据，约80%的中国消费者表示会在疫后加强对个人和家庭的卫生及防护的长期管理；集团进行的相关市场调研也显示，越来越多的中国消费者会主动寻求与健康饮食、养护免疫力系统相关的信息。对此，在本届进博会上，达能将充分发挥自身专长，力求把更多前沿的健康营养科研成果和理念带到中国，更好助力“健康中国”战略目标的实现。

(责编：李都也(实习生)、李栋)