需求和利润均现最大幅度下滑 全球航空业盈利前景仍疲软

本报讯 近日，国际航空运输协会（IATA）针对航空公司首席财务官和航空货运负责人进行的季度调查结果显示，2020年第二季度，航空业遭受了全球金融危机以来最严重冲击，需求和利润均出现最大幅度的下滑。航空客运需求大幅下降，货运需求在一季度大幅下降后，在第二季度略有改善。预计未来12个月，行业盈利前景仍疲软。
盈利方面，受新冠肺炎疫情的冲击，77%的受访者表示行业利润在第二季度大幅下滑。19%的受访者表示，在航空货运需求强劲的支撑下，盈利能力有所改善。随着大部分客运航班停飞，载客量大幅下跌，部分航空公司迅速将重心转向货运业务，货运量出现上升。68%的受访者预计，由于边境限制的取消速度缓慢，以及旅客出行信心的恢复都需要一段时间，预计未来一年利润将出现恶化或没有改善。约三分之一的受访者预计，随着客运航班的恢复，盈利能力将有所改善。
收益方面，第二季度客运收益进一步下降。57%的受访者预计客运收益在未来12个月内将持续下降。受访者表示由于需求复苏缓慢，机票价格可能会下降，并强调有必要采取鼓励措施，以刺激旅游业复苏。19%的受访者预计，一旦供需关系恢复，票价将逐步恢复上涨。第二季度货运收益大幅提高，67%的受访者表示收益有所增加。航空货运需求强劲加之腹舱运力不足，推升货运收益。大多数（62%）受访者预计，未来一年的货运量会有所下降。全球经济衰退对航空货运造成影响，随着行李舱货运运力恢复，货运收益预期也会下降，前景不容乐观。
需求方面，7月份的调查结果显示，几乎所有（96%）受访者表示第二季度航空客运需求出现恶化。50%的受访者预计未来12个月客运需求将进一步下降或保持稳定，而另一半的受访者则预计客运需求将会增加。4月份的调查报告中，只有12.5%的受访者预期需求会有所改善。尽管如此，需求复苏前景仍充满挑战。30%的受访者表示第二季度货运需求有所改善。未来12个月，半数受访者预计全球经济和商业活动的改善将推动货运量增长。
此外，调查还显示，对于仍在蔓延的新冠肺炎疫情，42%的受访者预计需求恢复到危机前水平将需要两年以上的时间，仅19%的受访者预计6至12个月内有望复苏。亚太地区和欧洲将是率先复苏的地区，而北美和拉丁美洲地区的复苏将迟于其他地区。
（孟 妮）
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